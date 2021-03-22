В Киеве ждут полчищ американских кораблей в Чёрном море

22.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

После выборов в США НАТО должно предпринять конкретные шаги по реальному увеличению своего присутствия в Чёрном море.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«За время правления Трампа фактически ничего не было реализовано, потому что корабли НАТО заходят в Чёрное море, но по конвенции Монтрё. И позиция Трампа, а также других членов НАТО, например, Болгарии, которая блокировала принятие решений о создании постоянных структур НАТО в Чёрном море – эти четыре года была заморозка процесса реального усиления НАТО в Чёрном море», – сказал он.

Однако Самусь уверяет, что НАТО может «значительно усилить» своё влияние в Чёрном море как реальным увеличением присутствия, так и с помощью военной поддержки Украины.

«Сейчас, я надеюсь, будет более системный подход. И, в том числе, и генерал Бен Ходжес, который имеет влияние на принятие решений в Белом доме, такие пропозиции озвучивал – что надо обязательно создавать штаб черноморского флота НАТО в Чёрном море, а не где-то в Западной Европе, как сейчас. Как он сказал, «командование черноморского флота НАТО должно ощущать ветер Чёрного моря каждое утро».

И совершать шаги, чтобы обеспечить постоянное пребывание кораблей в Чёрном море, несмотря на конвенцию Монтрё, эту квоту, если правильно планировать, можно заполнять очень разумно.

Кроме того, усиливать конкретные шаги относительно сотрудничества с Украиной, в первую очередь, потому что можно говорить об этом, можно совершать визиты в Одессу, а можно помогать отстраивать инфраструктуру и помогать наращивать корабельный состав – то, чего Украина до сих пор не имеет для того, чтобы нарастить влияние в Чёрном море.

К сожалению, Россия до сих пор имеет доминирование в Черноморском регионе, и без Украины, я считаю, это доминирование не будет полностью разрушено», – разошелся Самусь.

Напомним, ранее в Чёрное море зашли два ракетных крейсера США для проведения учений с другими странами альянса, что очень воодушевило украинских патриотов.