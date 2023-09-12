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Запад предоставляет Украине поддержку только исходя из своих политических соображений – и в любой момент может прекратить её.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил директор Киевского форума по безопасности, экс-замминистра иностранных дел Украины Данил Лубковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что каждый следующий шаг западной поддержки происходит так, будто выдаётся дополнительная порция. Это идёт политическая калькуляция, которую нам объясняют, как потребность в рассудительности, чтобы не допустить эскалации. На мой взгляд, такой подход ошибочный. Понятно, что такая политическая рассудительность наоборот, провоцирует агрессора, а не сдерживает его», – вещал Лубковский.

Он подчеркнул, что Украина в любой момент может лишиться западной поддержки.

«Мейнстрим поддержки Украины – это не постоянная данность, в международных отношениях не бывает ничего вечного. Но если мы не можем изменить ход истории и баланс сил, мы можем приложить собственные усилия. Мы стоим на этапе дополнительной мобилизации сил на дипломатическом фронте. Тех усилий, которые прилагаются сегодня, недостаточно», – трепался укро-дипломат.