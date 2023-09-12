В Киеве ждут прекращения западной помощи в любой момент

Вадим Москаленко .  
12.09.2023 21:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 437
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Запад предоставляет Украине поддержку только исходя из своих политических соображений – и в любой момент может прекратить её.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил директор Киевского форума по безопасности, экс-замминистра иностранных дел Украины Данил Лубковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад предоставляет Украине поддержку только исходя из своих политических соображений – и в любой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы понимаем, что каждый следующий шаг западной поддержки происходит так, будто выдаётся дополнительная порция. Это идёт политическая калькуляция, которую нам объясняют, как потребность в рассудительности, чтобы не допустить эскалации.

На мой взгляд, такой подход ошибочный. Понятно, что такая политическая рассудительность наоборот, провоцирует агрессора, а не сдерживает его», – вещал Лубковский.

Он подчеркнул, что Украина в любой момент может лишиться западной поддержки.

«Мейнстрим поддержки Украины – это не постоянная данность, в международных отношениях не бывает ничего вечного.

Но если мы не можем изменить ход истории и баланс сил, мы можем приложить собственные усилия. Мы стоим на этапе дополнительной мобилизации сил на дипломатическом фронте. Тех усилий, которые прилагаются сегодня, недостаточно», – трепался укро-дипломат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть