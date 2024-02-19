В Киеве ждут суровых аудиторов Трампа – злых и на Байдена, и на Зеленского

Вадим Москаленко.  
19.02.2024 22:51
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Следующий пакет помощи от США Украине будет куда скуднее и на гораздо более жёстких условиях, чем раньше.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Следующий пакет помощи от США Украине будет куда скуднее и на гораздо более жёстких...

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Ведущий поинтересовался, какую помощь для Украины могут одобрить в США, когда сенаторы вернутся из отпуска.

«Меньше, не 60 миллиардов. Кредит с более суровыми правилами контроля. Более того, когда придёт Трамп в президенты, то первое что он сделает, это проведёт аудит этой помощи. И не этот – демонстративней, который мы сейчас наблюдаем, а настоящий.

Приедут аудиторы Трампа, которые будут реально искать проблемы, а не давать просто сигналы того, что всё хорошо, администрация ничего не нарушает, в Киеве никто не тратит», – сказал Бортник.

«А с аудитом американской помощи Украине начнётся, с одной стороны, добивание демократов внутри США, потому что у них будут довыборы в Конгресс. А с другой стороны, начнётся пересмотр отношений с украинским руководством после этого аудита.

Мой прогноз – что всё же дадут помощь, но меньше, в кредитах, и на более жёстких условиях», – добавил политолог.

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