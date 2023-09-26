В Киеве злятся: даже Запад не поможет лишить Россию права вето

Вадим Москаленко .  
26.09.2023 22:46
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


У Киева нет шансов уговорить даже русофобский Запад в необходимости лишить Россию права вето в ООН.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева нет шансов уговорить даже русофобский Запад в необходимости лишить Россию права вето...

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«Я не думаю, что существует реалистичный сценарий, при котором Россия сегодня-завтра будет лишена права вето. Потому что право вето есть и у других постоянных членов ООН, и лишить Россию этого права – это согласиться с тем, что и эти государства готовы отказаться от своего права вето.

В случае, если создаются ограничительные механизмы, то эти ограничения сразу ложатся и на остальные страны. Если отбирают право вето у России, то это означает, что и у остальных его можно будет отобрать. Консенсуса в этом вопросе нет», – сказал Саакян.

Он возмутился, что даже самые оголтелые западные русофобы не пойдут на такое ограничение собственных прав ради бандеровцев.

«Можно вспомнить и про США, у которых в анамнезе тоже есть применение права вето в довольно сомнительных ситуациях, Китай точно не заинтересован, ну и остальные страны тоже.

Мы видели, как даже Германия вступилась за Россию устами пани Бербок, которая последовательна в вопросе поддержке Украины. Но даже она заступилась за Россию в Совбезе ООН», – добавил эксперт.

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