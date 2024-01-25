В Киеве злятся: «Россия испортила майдан в Сербии»

Вадим Москаленко.  
25.01.2024 13:23
  (Мск) , Киев
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Балканы, Дзен, Майдан, Россия, Сербия


Во время общественных беспорядков в Сербии в декабре прошлого года киевская пропаганда раструбила, что у сербов всё, как на Евромайдане 2014 года, чем воспользовалась Россия, напомнив о выгодополучателях цветных госпереворотов.

Об этом на презентации проекта «Индекс войны за 2023 год» в Киеве заявила кандидат исторических наук, эксперт Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время общественных беспорядков в Сербии в декабре прошлого года киевская пропаганда раструбила, что...

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«В декабре после парламентских выборов Сербия показала, что та поляризация, которая существует в обществе уже несколько лет, вышла вовне и начала расшатывать Сербию, ну, не до состояния гражданской войны, но достаточно до такого конфликта между обществом и действующей властью, поскольку власть идёт прямым путём к авторитаризму. Массовые протесты, которые всколыхнули Сербию в конце декабря, обратили внимание и Украины.

Достаточно много об этом писали и украинские СМИ, и с достаточно правильными акцентами. Потому что эти выступления сравнивали с украинским европейским майданом 2013-2014 года, чем воспользовалась российская пропаганда. И через свои медиа-ресурсы, свои каналы начала распространять нарративы о том, что через Украину на Балканы начинают продвигаться так называемые майданные технологии, которые успешно реализует в Сербии так называемый коллективный Запад», – сказала Шимкевич.

Она добавила, что такие действия России привели к «расслоению в обществе».

«Часть общества, большая часть, продолжает поддерживать действующего президента, часть всё-таки продолжает демонстрировать проевропейский выбор Сербии. И могу прогнозировать, что подобная поляризация будет наблюдаться и в этом году», – подчеркнула украинский балканист.

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