Новости Украины

Канадцы и турки предали Украину, фактически на ровном месте подарив России тактические «перемоги».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил представитель Центра оборонных стратегий, украинский дипломат Александр Хара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия уже достигла двух тактических побед. Первая – это было то, что немцы шантажировали канадцев, и те передали турбину «Сименс» для «Северного потока-1». Канадцы нарушили санкционный режим, саму идею санкций в отношении РФ. Несмотря на то, что эта турбина ничего не решает, не является причиной уменьшения газа в европейском направлении. В некоторых случаях, как Польша и Болгария, они вообще с марта не получают газ, несмотря на контракт, который у них есть. Второй факт – вспоминаю соглашение, которое является частью сделки с россиянами, по российскому зерну и удобрениям. С самого начала ни США, ни ЕС не вводили никаких санкций в отношении России и тех, кто экспортирует зерно и удобрения. Русские использовали санкции как страшилку в качестве пояснения причины того продовольственного кризиса. С начала года 48% – рост цены на зерно, и во всех странах мира, включая ту же самую Германию, подорожали хлеб и (хлебобулочные – ред.) изделия», – сокрушался Хара.

Он добавил, что Россия «ворует» зерно с освобождённых территорий Украины и для дальнейшей его продажи оформляет два пакета документов, чтобы «скрыть следы преступления».

«Россия одержала победу в том смысле, что исключила из списков некоторые банки, финансовые институции, которые задействованы в торговле зерном. Кстати, чего в этих соглашениях и нет, но мне кажется, что оно там между строк прописано, это – возможность России продавать краденное украинское зерно. Турция закрывала глаза на это долгое время и покупала это зерно, говорит, что «Это – правильно, это пришло с какого-то российского порта, не крымского». Или русские делают два комплекта документов – одни настоящие, откуда они взяли украинское зерно, из Крыма или Приазовья, а другой – якобы это из российских портов. Отсутствие упоминаний об этом – сигнал, что так всё и продолжится. Турция, как и все страны, крайне нуждается в продовольствии, 79% – уровень инфляции с начала года, она не является страной слишком развитой, которая могла бы компенсировать своему населению такие траты. Также напоминаю, что более 3 млн сирийских беженцев снова находятся на территории Турции. Поэтому продовольствие является критически необходимым для Турции», – перечислял украинский дипломат.