В Киеве знаменитого русского царя объявили украинцем

11.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киевская пропаганда записала царя Ивана Грозного в представители украинской нации.

Об этом идет речь в статье под названием «Путь к тирании. Иван Грозный — украинец на московском престоле?», опубликованной на сайте киевской газеты «День».

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«Ивана Грозного принято считать первым московским князем, венчавшимся на престол в качестве «царя и государя всея Руси». Но в этом титуле была определенная доля лукавства, поскольку на тот момент далеко не все земли, входившие в Киевскую Русь, находились под властью Москвы. Большая их часть была под Литвой и Польшей, но именно Московское княжество выступило в роли собирателя русских земель на том основании, что в Москве правили Рюриковичи из рода Владимира Мономаха.», – отмечается в публикации

При этом, указывает автор, родиной Владимира Мономаха было южное Переяславское княжество, которое в летописях называли «украиной».

«Помнили ли об этом московские князья — вопрос риторический. Еще во время княжения деда Ивана Грозного — Ивана ІІІ, в Москве появилась пресловутая «шапка Мономаха», которой венчали на царство его преемников. Сам Иван Грозный определенно предъявлял претензии на украинские земли и город Киев — древнюю столицу Рюриковичей и центр восточного православия. Мать Ивана Грозного — Елена Глинская была родом с Украины, входившей в то время в Великое княжество Литовское», – пишет издание.

Примечательно, что недавно в ходе онлайн-уроков украинские учителя заявили. что Иван Грозный воевал не с Ливонским, а с Ливанским орденом.

Отметим, что современные киевские пропагандисты записывают в украинцы кого самых разных как исторических, так и мифических персонажей. Например, не исключалось, что легендарный вождь бриттов король Артур, герой британского эпоса и многих рыцарских романов был выходцем с Украины.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, глава МИД Украины объявил, что будет считать поэта Александра Пушкина украинцем.