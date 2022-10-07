Новости Украины

Военные кладбища в Галичине уходят жовто-блакитными флагами за горизонт, в столице Украины больницы забиты ранеными ВСУшниками, однако киевская пропаганда работает таким образом, что украинцы не понимают ужаса всего происходящего.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское общество находится в состоянии анестезии. Благодаря информационной обработке, круглосуточной промывке мозгов, их отгородили от реальности, они её не видят. И отсюда нет этого шока. Я с ужасом смотрю на происходящее. Если отстраниться от того, что есть мы, есть они, есть борьба, война, а посмотреть со стороны на происходящее, то что делают украинские власти по указке из Вашингтона, это просто страшно. Но народ этого не видит, он находится в забытьи, он под анестезией, он этой боли не видит, он этого ужаса не видит. У меня знакомая из Западной Украины рассказывает – те поля, откуда она родом, на которых летом цвели цветочки и травка росла, они все покрыты кладбищами военными, и уходящие за горизонт могилы с флагами украинскими. Она не делает из этого выводы. Она просто констатирует. У неё не хватает мозгов продлить. Увидела факт – она выводы не делает», – отметил Ваджра.

Также он привёл другой пример, уже в отношении раненых всушников.

«У меня знакомый недавно попал в больницу в Киеве, проблема со здоровьем, нужна была операция. Его положили (в палату, а не в реанимацию – ред.), хотя в данной ситуации это не лучший вариант. Что он увидел. Там загруз медперсонала колоссальный. Но его поразило, что вся больница, это не военный госпиталь, это гражданская больница, полностью забита под завязку ранеными военнослужащими. Они не только в палатах, они в коридорах лежат. Там раненый на раненом. Эта ситуация по всему Киев. Пункты скорой помощи переквалифицированы и забиты ранеными, гражданские больницы переквалифицированы на военные госпиталя. Туда не принимают гражданских, потому что они стали сейчас обслуживать только военных. Представьте, какая там сейчас ситуация. Какой ценой они за это платят. Но при всей этой картинке страшной, как ни странно, они не понимают происходящего», – рассказал Ваджра.