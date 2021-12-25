В киевских СМИ пугают, что после запуска «СП-2» РФ задействует боевых водолазов

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Новости Украины

После начала эксплуатации газопровода «Северный поток-2» российские диверсанты или хакеры будут выводить из строя инфраструктуру в Северном море, по которой норвежский газ идет в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишут представители Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар и Денис Винский.

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«Если России удастся запустить в эксплуатацию «Северный поток-2», она может прибегнуть к неожиданным действиям скрытого характера с тем, чтобы заставить ЕС прекратить оказывать сопротивление российской газовой экспансии, более того, заставить Европу считать, что российский газ является безальтернативным вариантом», – отмечается в публикации.

«Имеется в виду, что, действуя скрытыми способами (или кибервмешательством, или замаскированными под техногенные аварии диверсиями Главного управления глубоководных исследований российского Министерства обороны), РФ может выводить из строя добывающую инфраструктуру и газопроводы в Северном море, по которым норвежский газ поступает в Евросоюз. Если вследствие кибератаки или какого-либо повреждения газопровода уменьшатся объемы поставок газа из Норвегии в ЕС, то выходом из ситуации может быть только увеличение поставок из России», – прогнозируют авторы.

По их мнению, Россия этим воспользуется, «предъявив Европе политические условия».