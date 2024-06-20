В киевских студиях скулят: У России тотальное преимущество. Успехи ВС РФ продолжатся

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У России и дальше будут тактические успехи на фронтах, потому что она нарастила пополнение резервов и не испытывает дефицита в снарядах. Кроме того, российская авиация имеет тотальное преимущество в воздухе.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могут ли русские? Ну мы уже говорили – возможности пополнения личного состава они увеличили до 50 тысяч в месяц. Это условно от 40 до 50 тысяч, но тем не менее резервы есть. Средства поражения тоже, к сожалению, а речь идет и о ствольной реактивной артиллерии и российских ВКС – этот фактор на пользу Российской Федерации. До того момента, пока мы не получим F-16 и необходимое количество артиллерийских снарядов, говорить об установлении паритета нет никакого смысла», – сказал эксперт.

«Основное преимущество русских – это не только живая сила, но и тотальное господство в воздухе, массовое применение штурмовой авиации в моменте нанесения ударов по позициям ВСУ с использованием ФАБов. Пока мы не решим этот вопрос, мы можем говорить о том, что и в дальнейшем будут тактические успехи россиян», – заявил Снегирев.