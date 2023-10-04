В Киевской области русских очень ждали девять лет назад – военкор Коц

Девять лет киевской пропаганды для населения Украины не прошли даром, что объясняет трудности общения с гражданским населением при заходе российских войск на освобождённые территории.

Об этом рассказал российский военкор Александр Коц на презентации своей книги «500 дней поражений и побед. Хроника СВО глазами военкора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киевской области не то чтобы нас прямо очень ждали, честно скажу. Но когда идёт конфликт, его жёсткая фаза, невозможно же добиться откровенности от мирных жителей. У них была своя размеренная жизнь, и тут в одночасье всё переворачивается, приходят люди с оружием, и ты с ними разговариваешь, и претендовать на то, что они искренние, наверное, очень наивно. Это люди, которые заведомо находятся в ущемлённом положении, они не выбирали вот такую жизнь, но они испытывают, как и все мы, страх, боязнь за своё будущее, поэтому очень сложно бывает понять, насколько человек искренен с тобой, это только с опытом приходит. Я помню момент в Киевской области в Бородянке, я разговаривал с местным священником, с настоятелем местного храма УПЦ МП, и он сказал буквально следующее: если бы вы пришли сюда 9 лет назад, вас бы здесь встречали пирогами и цветами. Но за это время людей практически переформатировали», – рассказал Коц.

Он также поделился впечатлениями о масштабах украинской пропаганды.

«Мы заходили в освобождённые города и сёла – там всё рябит от «жовто-блакитного», там в каждом парке памятник «захистнику батькивщины», там на каждой школе таблички «наш выпускник – герой АТО», там в каждой школе класс патриотического воспитания, там учебники истории такие, что детей сызмальства учат, что россияне – это враги. У нас, например, в учебниках истории такого нет. И ожидать, что люди там тебя будут встречать с цветами, наверное, тоже очень наивно», – вспоминал военкор.

При этом, по его словам, в Харьковской области было чуть иначе.

«Там население было комплиментарно к нам настроено. Не все, конечно. Кто-то уезжал на территорию Украины, кто-то оставался и начинал сотрудничать с новой администрацией – тем тяжелее, конечно, были последствия после нашего ухода из Харьковской области. И в Херсонской области тоже, мне и колёса резали на машине – то есть, нет какого-то однородного восприятия этого конфликта», – сказал Коц.

Однако, по его мнению, при надлежащем налаживании мирной жизни обстановка на новых территориях, как правило, стабилизируется.

«Но я скажу, по опыту, мирное население во время любой войны процентов на 70-80 аполитично. Им важен личный комфорт и личные перспективы. И, если мы сможем обеспечить населению новых территорий достойную жизнь, вернуть на уровень хотя бы довоенный, потому что, естественно, сейчас он в связи с боевыми действиями упал, дадим им возможность развиваться, развивать малый, средний бизнес, обучаться, чтобы у людей были какие-то перспективы, в том числе социально-экономические, то мне кажется, что переформатировать и не придётся. Отключить, естественно, украинские каналы с их агрессивной пропагандой, включить им на месяц «Соловьёв Live», и всё будет нормально, это люди не потерянные для нас. Конечно, будет какой-то процент упоротых, конечно, будут какие-то элементы партизанщины, но весь наш исторический опыт показывает, что мы можем с ними бороться – и с бандеровцами, и с исламскими террористами, и с прочими-прочими», – заключил военкор.