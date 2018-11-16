В Киевском горсовете попросили на «языке агрессора» грамоту для боевика «АТО»

16.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Киевский городской совет утвердил обращение к украинскому парламенту с ходатайством о награждении работающего на столичном авиаремонтном заводе экс-боевика «АТО» почетной грамотой Верховной Рады Украины.

С соответствующей инициативой в ходе пленарного заседания Киевского горсовета выступила начальник отдела кадров управления персонала государственного предприятия «Завод 410 гражданской авиации» Ольга Прончатова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году нашему заводу исполнилось 70 лет. У нас был ряд товарищей, которых мы подавали на награждение и осталось несколько человек, которые еще не получили. И вот Чумаков – это наш слесарь по ремонту агрегатов, он работает на заводе уже 9 лет, он молодой человек 1982 года рождения, больше года был в АТО по мобилизации. Очень прошу поддержать человека.

Мы ремонтируем самолеты Антонова, это наши самолеты, самые надежные. Этот молодой человек 9 лет работает у нас. В цехах не осталось молодежи, поуезжали в Польшу, а этот пришел из АТО. Он на стойках шасси, освоил очень важный ремонт и остался», – рассказала она.

Отметим, что представительница завода обратилась к залу на русском языке.

Инициатива была поддержана городским советом – 82 из 90 депутатов проголосовали «За».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление атташе по вопросам обороны Украины в США Владимира Гаврилова о том, что Украина выбилась в мировые рекордсмены по суицидам среди военных.