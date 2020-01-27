27.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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В Киевском госпитале борются за жизнь трёх военных, заразившихся таинственным вирусом

Трое украинских военнослужащих были доставлены в тяжелом состоянии из зоны «ООС» в Киев с вирусной инфекцией неизвестной природы.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается рост количества простудных заболеваний среди боевиков вооруженных формирований Украины.

Наибольшее количество заболевших приходится на 128-ю и 10-ю бригады ВФУ, где как сообщалось ранее, на излечении находятся 37 боевиков, трое из них доставлены в Национальный военно-медицинский клинический центр города Киева в тяжёлом состоянии для изучения симптомов неизвестной разновидности вируса. В указанных подразделениях введен карантин», – рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, украинское военное командование обеспокоено вспышкой острых респираторных заболеваний и вирусных инфекций среди служащих 58-й бригады ВСУ в Донбассе, где за последние трое суток за медицинской помощью обратились 25 военнослужаших.

«В настоящее время в бригаде отмечается работа комиссий медицинской и тыловой служб штаба ОТГ «Север». В ходе работы комиссиями выявлена недостаточная обеспеченность медицинскими препаратами и низкая квалификация медицинского персонала.

Вскрыт факт отсутствия трех военнослужащих бригады, которые проходят лечение в медицинском учреждении в населенном пункте Часов Яр. Решается вопрос о введении в бригаде карантина», – добавил Айгистов.

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