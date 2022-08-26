В киевском Ирпене установили первый на Украине памятник фольксштурму

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Новости Украины

В Ирпене в Киевской области установили первый на Украине памятный знак территориальной обороне.

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Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

«В честь воинов-добровольцев, которые первыми стали на оборону города Ирпень и сделали все, чтобы выгнать врага из севера Киевской области – городские власти установили первый в Украине памятный знак силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Отметим, что именно с беспределом бойцов фольксштурма – т. н «теробороны» связана самая большая масса сообщений криминального характера в тыловых областях Украины. Нередко конкурирующие отряды теробороны устраивают между собой перестрелки, когда «делят» тот или иной коммерческий объект. Собственно же в боевых действиях тероборона показала довольно низкие боевые качества.