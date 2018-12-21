В киевском метро полицаи Авакова избили женщин

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В киевском метрополитене полицейские избили женщин. Из-за этого назначили служебное расследование, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации киевской полиции.

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“По факту сообщения об избиении женщин полицейскими метрополитена назначено служебное расследование”, – говорится в сообщении.

Об инциденте сообщили сотрудникам управления внутренней безопасности, инспекции по личному составу. Материалы проверки направят в Государственное бюро расследований для принятия решения.