21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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В киевском метро полицаи Авакова избили женщин
В киевском метрополитене полицейские избили женщин. Из-за этого назначили служебное расследование, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает отдел коммуникации киевской полиции.
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“По факту сообщения об избиении женщин полицейскими метрополитена назначено служебное расследование”, – говорится в сообщении.
Об инциденте сообщили сотрудникам управления внутренней безопасности, инспекции по личному составу. Материалы проверки направят в Государственное бюро расследований для принятия решения.
Метки: Metro, избиение женщин, Киев, полиция
ReCreative
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14:43 21 декабряПревратим газ в оружие против России – украинский депутат
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13:24 21 декабря«Представьте: по полю бежит Тимошенко и Порошенко. А у вас только один патрон»
13:15 21 декабряНАТО поддержит «азовский поход» Турчинова на безопасном для себя расстоянии
13:05 21 декабряКоломойский осадил Гордона и призвал даже не мечтать о развале России
12:18 21 декабряУкраина готовит реалити-шоу про Керченский пролив
12:05 21 декабряКоломойский назвал «глупой провокацией» Порошенко инцидент в Керченском проливе
11:39 21 декабряЗапад бросил нас на растерзание «военному монстру» – украинский генерал
11:14 21 декабряНАТО отказывается прикрывать украинцев в Керченском проливе
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10:59 21 декабря«Я Россию не предавал» – Коломойский надеется, что его не пришпилят в Солсбери
10:23 21 декабряЛибералы готовят ликвидацию группы Путина – Хазин
10:00 21 декабряМы сами попросили Путина ввести войска – Коломойский
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10:11 20 декабряРоссийский Фонд кино блокирует фильм про оборону Севастополя – сенатор
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8:22 20 декабря«Трубку телефонную не успеем поднять» – советник Авакова наложил в штаны от российских ракет
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