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21.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Транспорт, Украина

В киевском метро задержали пассажира с гранатой


Правоохранители обнаружили у пассажира киевского метрополитена гранату и патроны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Отмечается, что на станции метро «Академгородок» внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители нашли предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве Виталий Быков, в рюкзаке подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов.

Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

По словам Быкова, молодой человек — житель Киевской области, 1995 года рождения — сейчас дает показания.

«Событие должным образом зарегистрировано, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы», — отметил полицейский.

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