В “киевском патриархате” определились с кандидатурой в патриархи “Церкви Порошенко”

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата определилась с кандидатом на пост предстоятеля планирующейся к созданию “единой православной украинской церкви”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает BBC Украина.

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“У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат Собору”, – сказал представитель УПЦ КП.

В то же время он отказался назвать этого человека и добавил, что его имя станет известно на “соборе” 15 декабря.

По словам Зори, голосование на “соборе” будет тайным, как ранее предлагал Вселенский патриарх Варфоломей.

По схеме Константинополя, сначала все участники “собора” определят трех главных претендентов, а потом исключительно архиереи тайным голосованием выберут из этой тройки предстоятеля.

Вместе с тем, приглашение на “объединительный собор” вернули 56 архиереев канонической Украинской православной церкви. Ранее предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в “объединительном соборе”.