В киевском регионе всю ночь гремели взрывы

Игорь Шкапа.  
30.09.2024 08:30
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Украинская столица минувшей ночью подверглась массированной и затяжной атаке российских ударных дронов.

Воздушная тревога не прекращалась в течение пяти часов, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Украинская столица минувшей ночью подверглась массированной и затяжной атаке российских ударных дронов. Воздушная тревога...

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«Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде «Shahed». На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов», – заявил глава КГВА Сергей Попко.

По его словам, все дроны «были обезврежены».

«Снова упорно прошу киевлян и гостей города – будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда соблюдайте правила поведения при объявлении воздушной тревоги – направляйтесь к укрытию! Берегите себя!», – призвал гауляйтер.

При этом тг-канал «Два майора», который связывают с Погранслужбой ФСБ, сообщает, что атакован был не только столичный регион Украины.

«Всю ночь вражеские ресурсы сообщали о работе наших ударных БПЛА, основной целью которых стал столичный регион противника. Также взрывы фиксировались в Днепропетровске, Запорожье, Житомирской,  Винницкой и Черкасской областях. Харьковская и Сумская области обрабатывались ФАБ с УМПК», – пишет «Два майора».

Пока информации о результатах нет, но не исключено, что налет преследовал цель вскрыть вражескую ПВО для последующего ракетного удара, тем более что Воздушные силы ВСУ сообщали ночью об активности российской авиации.

В украинских источниках изначально сообщили, что на Киев шли реактивные дроны, но затем добавили, что информацию не подтвердилась.

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