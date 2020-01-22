В киевском ресторане боевики-атошники сошлись в междоусобной рукопашной

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В киевском ресторане «МОССО» депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь», бывшйи участник карательной операции против республик Донбасса Илья Кива подрался с экс-боевиком «АТО» Михаилом Майманом.

Об этом на сообщили в Telegram-канале «Новина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, около 12 часов, в ресторане «MOCCO», нардеп Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, с местным авторитетом Бельмондо. Но вдруг нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу», – говорится в сообщении.

В Telegram-канале также добавили, что подравшимся с депутатом посетителем был ветеран так называемого АТО Михаил Майман.

В драку сразу же вмешалась охрана депутата, которая начала удерживать оппонента Ильи Кивы, из-за чего потасовка не получила своего продолжения. Парламентарий вернулся за стол и продолжил встречу.