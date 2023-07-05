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В Шевченковском суде Киева произошёл взрыв на место выехала, следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Об этом сообщает официальный канал МВД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идёт о подрыве неустановленного взрывного устройства, однако другие источники распространяют информацию о том, что взрывов было несколько. По информации украинских СМИ, подозреваемый по делу о подрыве гранаты под Верховной радой в 2015 году Игорь Гуменюк, нацист «Сокола» и АТО-шник», якобы в конвойном помещении взорвал три гранаты, завладел пистолетом конвоира и взял его в заложники.

Киевские тг-каналы сообщают о перекрытии дорог в радиусе километра от Шевченковского суда.

«Не иначе европейские традиции судопроизводства», – комментирует представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Напомним, в 2015 году во время митинга под Верховной радой против принятия закона об особом статусе ДНР и ЛНР в соответствии с «Минском-2», Гуменюк подорвал гранату прямо в толпе, в результате чего были раненые и погибшие.