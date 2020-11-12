В Киевсовете татуированным бородатым соросятам «Голоса» придёт конец – эксперт

12.11.2020, Киев, Игорь Петров

Партия «Голос» получив мало мест в Киевсовете не сможет влиять на его политику и повторит судьбу «Самопомощи».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог, директор АП «Politconsultant.org» Николай Волгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Голос» со своим минимальным количеством депутатов, со своей наименьшей фракцией – не будет влиять на расклад сил в Киевсовете. Это будет такая вот крикливая фракция, как «Свобода» в свое время, которая будет создавать много шума, а по факту не будет влиять на принятие решений и выработку политики.

Они закончат точно так же, как и другая фракция, которая была представлена в предыдущем Киевсовете – «Самопомощь», которая ушла в небытие, растворилась. Она существенно разочаровала своих избирателей.

По результатам предыдущих выборов это была вторая политическая сила, но по факту мы увидим, что она превратится просто в клуб по интересам бородатых, татуированных соросят локального масштаба», – сказал он.