12.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

В Киевсовете татуированным бородатым соросятам «Голоса» придёт конец – эксперт


Партия «Голос» получив мало мест в Киевсовете не сможет влиять на его политику и повторит судьбу «Самопомощи».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог, директор АП «Politconsultant.org» Николай Волгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Голос» со своим минимальным количеством депутатов, со своей наименьшей фракцией – не будет влиять на расклад сил в Киевсовете. Это будет такая вот крикливая фракция, как «Свобода» в свое время, которая будет создавать много шума, а по факту не будет влиять на принятие решений и выработку политики.

Они закончат точно так же, как и другая фракция, которая была представлена в предыдущем Киевсовете – «Самопомощь», которая ушла в небытие, растворилась. Она существенно разочаровала своих избирателей.

По результатам предыдущих выборов это была вторая политическая сила, но по факту мы увидим, что она превратится просто в клуб по интересам бородатых, татуированных соросят локального масштаба», – сказал он.


Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com