В Киевсовете выпрашивали на «мове агрессора» грамоту для боевика АТО

16.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Киевский городской совет утвердил обращение к Верховной Раде с ходатайством о награждении работающего на столичном авиаремонтном заводе экс-боевика «АТО» почетной грамотой.

Перед муниципальными депутатами с трибуны выступила начальник отдела кадров «Завода 410 гражданской авиации» Ольга Прончатова, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Прончатова, выступая на русском языке, рассказала о молодом сотруднике, который принял участие в карательной операции против жителей Донбасса, вернулся с войны, но не уехал в Польшу, как другие, а продолжил чинить шасси самолетов – выполнять важную работу, где ошибка может привести к фатальным последствиям.

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«В этом году нашему заводу исполнилось 70 лет. У нас был ряд товарищей, которых мы подавали на награждение и осталось несколько человек, которые еще не получили. И вот Чумаков – это наш слесарь по ремонту агрегатов, он работает на заводе уже 9 лет, он молодой человек 1982 года рождения, больше года был в АТО по мобилизации. Очень прошу поддержать человека.

Мы ремонтируем самолеты Антонова, это наши самолеты, самые надежные. Этот молодой человек 9 лет работает у нас. В цехах не осталось молодежи, поуезжали в Польшу, а этот пришел из АТО. Он на стойках шасси, освоил очень важный ремонт и остался», – рассказала она.

Инициатива была поддержана городским советом – 82 из 90 депутатов проголосовали «За».

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