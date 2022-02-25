К Киеву приближается колонна российской бронетехники

25.02.2022  08:33 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Киев, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украинские войска ведут оборонительные бои в районе населенного пункта Иванков в Киевской области, куда «продвинулось большое число бронированной техники противника».

«Остановили превосходящие силы врага на рубеже речки Тетерев. Мост через реку разрушен», – сообщает Генштаб ВСУ.

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Украинские войска ведут оборонительные бои в районе населенного пункта Иванков в Киевской области, куда...

Очевидцы подтверждают, что под Киевом зафиксирована колонна российской бронетехники.

Чтобы затруднить продвижение российских миротворцев, ВСУ подорвали мост в селе Романовка на выезде из Ирпеня в Киев, откуда до столицы около четырех – пяти километров.

«Подрыв мостов говорит о том, что подступы к городу удержать особо не рассчитывают и планируют прикрываться живым щитом», – считает военный обозреватель Борис Рожин.

В центре украинской столицы звучат сирены воздушной тревоги. Многие жители провели минувшую ночь в бомбоубежищах.

Украинский генштаб утверждает, что в результате продолжавшихся вчера боев сумел отбить аэропорт Гостомель под Киевом, куда ожидалась высадка больших военно-транспортных самолетов РФ с целью последующего занятия правительственного квартала. Впрочем, эта информация выглядит сомнительной, поскольку в таком случае не пришлось бы взрывать мост в Ирпене, который ВСУ могли бы использовать для отхода на Киев. Кроме того, ряд источников сообщает, что российский десант в Гостомеле держится, хотя понес серьезные потери.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что задачей российских миротворцев является создание угрожающей для киевского режима ситуации в сразу нескольких местах на подступах к столице.

«Участь Киева будет решена очень быстро, так как его гарнизон не сможет одновременно защищаться на нескольких направлениях. В целом: одновременный сильный удар с разных направлений лишил командование ВСУ возможности создать перевес хотя-бы на одном из основных участков», – охарактеризовал он сложившуюся обстановку накануне.

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