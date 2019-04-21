В Киеве Зеленскому отводят полгода

21.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В случае победы во втором туре у Владимира Зеленского не будет того кредита доверия, который фактически растянул на весь свой срок в кресле президента Украины Пётр Порошенко.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского запас будет полгода. Если он в течении нескольких месяцев не создаст условия для реальных мощных реформ, то фактически его дни на президентском посту будут сочтены. Это совсем даже не та ситуация, как с Порошенко, потому что Порошенко пользовался кредитом доверия достаточно долго.

Когда у нас долго ждали военную доктрину, она наконец появилась в 2015 году, потом ждали стратегический оборонный бюллетень в 2016 году и только уже к саммиту НАТО, когда мы увидели, что появился бюллетень, но не создан даже центральный орган исполнительной власти для управления оборонной промышленностью, мы увидели, что он хочет всё держать возле себя и никому ничего не позволять и управлять государством вручную, как трактором – тогда мы поняли, что от Порошенко ждать серьёзного развития армии, оборонки, перевооружения и всего прочего, фактически нет смысла», – заявил Бадрак.