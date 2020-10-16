В Киргизии начинаются гонения на русских

16.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В Киргизии продолжаются митинги, на которых их участники освистывают выступающих на русском языке, который имеет в стране официальный статус.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Так, в ходе проходившего 14 октября митинга сторонников освобожденного из колонии и получившего должность премьера Садыра Жапарова «одни спикеры призывали убираться из страны тех, кто не говорит на кыргызском», а другие «возмущались работой журналистов «нетитульной национальности», отмечается в публикации.

«Толпа одобрительно поддержала выступающих. Однако настоящих гвалт начался, когда на сцену вышел спикер, попытавшийся говорить на русском языке… Тут надо пояснить, что даже многие киргизы, живущие в столице, Бишкеке, не очень хорошо говорят на родном языке. Поэтому и на митингах не всем понятно, что происходит. Этот мужчина, киргиз по национальности, просто пытался перевести. По словам журналистов, толпа его освистала. В выступающего полетели пластиковые бутылки. Народ требовал, чтобы все говорили только на киргизском. Обалдевшему мужчине пришлось спешно ретироваться», – пишет издание.

Издание обращает внимание, что Жапаров уже несколько раз публично заявил, что «Россия – наш стратегический партнер», но при этом на всех пресс-конференциях на вопросы, прозвучавшие на русском языке, отвечает на киргизском.

Кроме того, обращается внимание на интервью порталу «Фергананьюс» одного из ближайших соратников Жапарова – Камчыбека Ташиева.

«Если какая-либо нация в нашей стране – русские, узбеки, турки или китайцы – скажут, что они находятся наравне с кыргызами или выше них, тогда государство развалится», – заявил Ташиев..

При этом сам Жапаров анонсировал, что уже со следующего года в киргизские паспорта вернется графа «национальность».

Газета также сообщает, что среди русских в Киргизии «снова началось «чемоданное» настроение».

«Мы здесь две революции пережили, но так страшно еще никогда не было. Народ на этих митингах какой-то особенно озверевший, озлобленный. Да, уже думаем уезжать…», – рассказала «КП» одна из жительниц Бишкека.

Отметим, что Россия пока приостановила финансовую помощь Киргизии до стабилизации ситуации в стране.