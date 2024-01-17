В Киргизии пресечена попытка государственного переворота

В Киргизии в январе этого года была сорвана попытка государственного переворота, организованная некоторыми элитными группировками и при поддержке западных сил, что создаёт сейчас условия уже для проведения широкомасштабной чистки информационного и политического поля от американской агентуры.

Об этом пишет международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Киргизские спецслужбы в лице Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) осуществили в начале нынешнего года аресты десятков соратников прозападного политического деятеля Тилекмата Куренова, сбежавшего в Америку, и строительного олигарха Имамидина Ташова, отвечавших за координацию и распределение финансовых средств между различными отрядами молодчиков, которые должны были инициировать массовые беспорядки и осуществлять настоящие теракты.

О некоторых деталях, готовящегося переворота, рассказал в своём интервью агентству «Кабар» 15 января президент республики Садыр Жапаров. Он отметил, что заговорщики намеревались устроить стрельбу по участникам акций протеста и даже организовать взрывы, чтобы потом в их гибели обвинить действующего президента и правительство.

«В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг», – подчеркнул президент.

На данный момент всем арестованным предъявлено обвинение в участии в подготовке к насильственному захвату власти, а главные фигуранты – руководитель компании KG Group Имамидин Ташов и оппозиционер Тилекмат Куренов объявлены в розыск.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Об этом еще ранее 10 января сообщил в своём выступлении в парламенте глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Тилекмат Куренов.

По мнению Садыра Жапарова, за этими деятелями стояли определённые элитные группы, которые ранее получали крупные строительные госзаказы и желавшие по-прежнему и в будущем участвовать в распределении и получении бюджетных средств на различные «проекты».

Имамидин Ташов.

Так как в результате реформ госуправления они были отодвинуты от финансовых потоков, то это вызвало их недовольство и желание организовать беспорядки и осуществить государственный переворот, чтобы получить лояльное для себя правительство.

Но шансы победить у них, по словам Жапарова, невелики в связи с тем, что широкие социальные слои общества их не поддерживают из-за разности интересов.

«Но народ за ними не последует. У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может «кормиться с кормушки». Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы», — отметил глава республики.

Сценарий будущих беспорядков начали реализовываться заговорщиками еще в декабре прошлого года, когда на крупных рынках Бишкека были инициированы митинги местных торговцев и бизнесменов, недовольных порядком внедрения контрольно-кассовых машин и обязательного их использования, начиная с начала января. В результате протестов власти вынуждены были перенести дату начала работы аппаратов на июль 2024 года.

Тогда президент Садыр Жапаров лично приезжал на эти рынки, где пытался успокоить толпу, признав ошибочность некоторых действий чиновников налогового ведомства, которыми и воспользовались олигархические группировки. Он открыто в те дни заявил на митингах, что за массовыми протестами торговцев стоят как раз те самые подрывные силы, желающие дестабилизировать политическую обстановку в стране.

«Вас используют как орудие те силы, которые за 30 лет совершили не одну революцию в стране. Они хотят повторить революцию и жить как прежде. Это определенные силы. Вы их не знаете», — утверждал во время одного из выступлений на рынке «Дордой» в Бишкеке Садыр Жапаров.

При этом он в интервью агентству «Кабар» намекнул, что за происходящими беспорядками стоят именно эмиссары американского посольства, правда не назвав их напрямую. При этом как откровение прозвучали следующие его слова:

«В Кыргызстане было три революции, первые две из которых финансировались внешними силами. Все прекрасно знают, кто они».

И то, что определенные группировки поощрялись и направлялись посольством США на подготовку уже четвёртой революции не секрет и об этом уже давно говорили журналисты и даже сам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который в своей публикации в газете «Вечерний Бишкек» сообщил о том, что в Киргизию прилетал специальный борт «Boeing C-17» ВВС США, доставивший большую партию наличных денег.

Средства предназначались для всевозможных НПО, движений и даже партий, а также для прозападных СМИ, которые должны были способствовать, а также информационно и политически обслуживать процесс подготовки и осуществления массовых беспорядков и государственного переворота в стране.

Примечательно, что такой же транспортный самолет «Boeing C-17» ВВС США приземлялся в Бишкеке в 2019 году и тогда на его борту также находились наличные денежные средства в иностранной валюте — примерно на тот момент одномоментно завезли для нужд дестабилизации 60 млн долларов. Тогда эти средства были использованы при организации переворота октября 2020 года.

Теперь история повторяется точь-в-точь и данные средства также шли на подрывную работу и подкуп чиновников. Интересно, но летом прошлого года в республику приехала делегация «Корпуса мира».

По официальной версии американского посольства, США делегировали в Киргизию на пару лет неких «волонтеров-стажеров», для осуществления педагогической практики. И они разъехались в шесть областей республики для сбора информации и работы с местными политическими деятелями, то есть для проведения шпионской деятельности и вербовки сторонников «демократических изменений».

Не случайно, что в прошлом году представительство американского фонда «Internews КР» проводило тренинги и семинары по «социальному активизму» в рамках проекта «Bloggerbol», а также выделяло дополнительные гранты лояльным СМИ и НПО для активизации информационной деятельности в республике в направлении продвижения американских ценностей и для борьбы с «российской пропагандой».

То, что, американцы готовят переворот, в том числе и с участием гюленовцев, предупреждали Садыра Жапарова и представители турецкого правительства. Так, недавний приезд в Бишкек главы турецкого внешнеполитического ведомства и бывшего начальника турецкой разведки MIT Хакана Фидана был вовсе не случаен.

Хакан Фидан с киргизским коллегой в Бишкеке.

Ведь имеются факты связей заговорщиков с агентурой FETÖ Фетуллаха Гюлена, которая в свою очередь обслуживает интересы ЦРУ и АНБ. Естественно, что Анкара насторожена возможностью прихода к власти вооружённым путём лиц, связанных с организатором провалившегося в 2016-м году путча в Турции.

Именно после того как были арестованы сторонники Тилекмата Куренова и Имамидина Ташова следующий удар был нанесён по прозападным «демократическим» СМИ, так как очевидно, что если бы они не были нейтрализованы, то угроза повторной попытки переворота сохранялась бы. Тем более, что именно через данные издания шла мобилизация противников власти в прошлые годы.

В итоге в последние дни по делу «организации массовых беспорядков» сотрудники силовых ведомств провели обыски и задержания в редакциях «Айт-Айт десе», «ПолитКлиники» и «Арча Медиа». По формально другому делу, но по той же причине была изъята техника и приостановлена работа издания 24.kg. Очевидно, что следующим шагом станет расследование деятельности многочисленных НПО, также связанных с заговорщиками.

Российский политолог Никита Мендкович верно выводит связь между работой США и Великобритании в Грузии и Киргизии. Причём, Бишкек для Запада лишь трамплин по раскачке Казахстана. Тем более, что теперь именно в Алма-Ату переехали многие американские и европейские фонды и НПО и главная цель дестабилизации больше РК через организацию переворота в КР.

«Первый вариант – Грузия с выходом на Северный Кавказ и возможностями заброски групп террористов… Второй вариант – Центральная Азия с выходом к российской Южной Сибири и Уралу. Конечная цель – создание проамериканского режима в Казахстане. Но после провала мятежа в январе 2022 года и засветки участия в нем ЦРУ американцы могут проявлять повышенную осторожность и потренироваться на Кыргызстане. Тем более при лояльном режиме в Бишкеке его можно использовать как базу для подрывной работы с Алматы, столицей казахских НПО и центром мятежа-2022», – заключает эксперт.

Будем надеяться, что у нынешних властей в Киргизии хватит решимости и воли окончательно обезоружить «пятую колону» в лице многочисленных НПО и СМИ, а также прозападных групп, которые были постоянной питательной почвой для государственных переворотов и распространения нестабильности в регионе.