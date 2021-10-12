В Киргизии при поддержке Киева готовятся реабилитировать басмачей и пособников нацистов

12.10.2021 23:59 (Мск), Бишкек, Айнур Курманов

Новости Украины

Западные спецслужбы при участии украинских коллег усиливают подрывную работу в бывших советских среднеазиастких республиках, и очередной мишенью становится Киргизия, где планируется развернуть новую кампанию по «окончательной реабилитации» басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС – по примеру Казахстана и Узбекистана.

Для этой цели в «незалежной» активизировались контакты архива и национального института памяти с проамериканскими неправительственными организациями Киргизии в деле подготовки новой попытки продвижения законопроекта об оправдании «жертв сталинского тоталитаризма». В частности, 8 октября в Киеве в Архиве национальной памяти прошёл круглый стол на тему: «Память о репрессиях: опыт Кыргызстана и Украины».

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В данном «эпохальном» мероприятии от Киргизии участвовала Эльмира Ногойбаева – руководитель НПО «Есімде» («Я помню»); Игорь Кулик, директор Архива национальной памяти; Роман Подкур – историк, председатель Национальной комиссии по вопросам реабилитации; Игорь Розкладай, юрист, соавтор Закона Украины «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов».

Эльмира Ногойбаева, руководитель многочисленных проамериканских НПО в Киргизии

То есть, декоммунизаторы и дерусификаторы двух стран обменивались – как лучше и быстрее добиться принятия уже подготовленного в 2019-м году 15-ю депутатами всех фракций нынешнего состава парламента КР законопроекта «О реабилитации жертв репрессий периода 1918 — 1953 годов».

На Украине, как мы знаем, с самого начала переворота был признан «голодомор», запрещена законодательно коммунистическая идеология, а участники УПА, полицаи, каратели батальона СС «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина» на государственном уровне названы героями. И теперь этот «бесценный» опыт активно внедряется уже в Центральной Азии.

Об этих конференциях и встречах не скрываясь говорит и сама бывшая киргизская чиновница, а ныне борец за «возращение национальной памяти» Эльмира Ногойбаева, описывая свои поездки по Украине. Она якобы черпает в открытых киевской хунтой институтах по изучению «кровавых злодеяний большевизма» новые впечатления.

«В Украине много разговариваю, езжу, открываю, переосмысливаю. Работала в 3 архивах: Херсона, Одесса и Киева. Была в музеях Холокоста, Голодомора, «Бабий яр», в храмах, куда люди приходят к Богу. Впечатлена тем, как легко обезличить человека и раздавить зарвавшемуся государству. Предварительно изъяв все имущество, иногда крепкое хозяйство, иногда просто пару овец. Кустурганство родилось не сегодня. Впечатлена тем, как мало мы друг о друге знаем: люди, народы, государства, некогда жившие почти 70 лет под одним советским зонтиком. Впечатлена тем, как ничтожно мало мы знаем о себе», – указывает воительница с советским прошлым на странице НПО «Есімде» в фейсбуке.

Кстати, для всех современных местечковых национал-либералов и нациков характерно валить жертв нацистов во время оккупации и репрессий сталинского периода в одну кучу, как они это проделывают с «Бабьим яром», где лежат сотни тысяч советских граждан, замученных как раз их историческими предшественниками и предками. Зато эти палачи и каратели из числа коллаборационистов, а также террористы и шпионы представляются невинно пострадавшими «борцами за национальное освобождение от сталинской тирании».

И задумались над осуществлением окончательной реабилитации бандитов и убийц в Киргизии вполне серьезно, так как та же Эльмира Ногойбаева не простой человек и занимала различные посты в государственных институтах республики, чем и привлекла американцев.

Начиная в 1999 году в Институте экономики при Академии наук КР в качестве научного сотрудника, она уже в 2004 работала старшим преподавателем Кыргызско-Российской Академии образования, а с 2008-го главным экспертом Международного института стратегических исследований при президенте КР и в это же время становится директором Центра исследования внешней политики Дипломатической Академии при Министерстве иностранных дел КР.

В условиях авторитарной Средней Азии подобные должности можно получить, только имея родственников или связи в высших эшелонах власти и окружении президентов. Поэтому Эльмира Ногойбаева призвана лоббировать и толкать эту тему реабилитации в правящей элите Кыргызстана.

Тем более, для американцев она также не случайный человек, так как Аналитический центр «Полис Азия», возглавляемый той же персоной, с 2007-го года получал западные гранты, а с 2017-го года приступил к осуществлению проекта «Переосмысление своей истории». Одна из основных задач которой — стимулирование общественной дискуссии по малоизученным аспектам истории Кыргызстана за период с начала XX века.

Правда, существенной проблемой для Ногойбаевой является то, что в Киргизии не было и в помине «голодомора», и весь упор она делает как раз на оправдание тех, кого невозможно было реабилитировать еще десять лет назад, а именно – басмачей и пособников нацистов.

Для этих целей её НПО «Есімде» при финансовой поддержке американских фондов осуществила в августе уже этого года набор кандидатов для проведения исследований по теме исторической памяти, начиная с 1916-го года, с момента известного среднеазиатского восстания.

Спрашивается, почему подобные исследования не проводятся о позорных страницах работорговли в период нахождения территории Киргизии, которой как государства не существовало до 1924 года, в составе местных феодальных ханств или о закабалении женщин и детей. Конечно, сейчас ведь не за это платят, а заказчикам нужен именно негативный образ Советского Союза, который якобы осуществлял геноцид киргизов, казахов, узбеков, туркмен и таджиков.

Ясно, что в этой схеме Эльмире Ногойбаевой, как и руководителям других аналогичных НПО и фондов в Киргизии отведена роль активного информационного, политического и методологического сопровождения кампании по «окончательной реабилитации». При этом в Госдепе и USAID планируют вновь реанимировать тот самый законопроект двухлетней давности, застрявший из-за активного сопротивления честных историков, общественников, журналистов и своевременной реакции депутатов Государственной думы РФ.

Примечательно, но в Киргизии инициаторами принятия законопроекта «о реабилитации жертв репрессий 1918-1953 годов» в 2019-м году выступили не только депутаты при поддержке чиновников, но и фонд «Сороса», который финансирует реализацию проекта «Открытое правительство». А еще ранее, в 2017 году, республика вошла в «Проект «Открытое правительство», по условиям которого обязана, среди прочего, открыть архивные данные по репрессиям 1918-1953 годов, и внести поправки в законы, касающиеся реабилитации по «репрессивным» делам.

Существуют даже гранты этой американской международной структуры для правительства Киргизии по финансированию проектов «Открытые архивы» и «Открытые данные». Получается, что по власти сами по соглашению с американцами должны осуществить тотальную декоммунизацию.

Поэтому Каныбек Иманалиев и другие авторы законопроекта из всех парламентских партий заявляют о необходимости реабилитации «всех жертв политических репрессий» и указывают в своем обосновании законопроекта, что «это будет покаяние государства перед их памятью»!

Официальный инициатор законопроекта о “реабилитации” в КР депутат парламента Каныбек Иманалиев

После очередной цветной «октябрьской революции» прошлого года парламент Киргизии остался прежним в том же составе, несмотря на то, что его полномочия уже давно закончились. Этим и хотят воспользоваться в Вашингтоне, пытаясь через таких агентов влияния как Эльмира Ногойбаева заставить уже нового президента Садыра Жапарова и его правительство утвердить этот закон, присоединившись в деле декоммунизации и дерусификации к президентам Казахстана и Узбекистана.

Фонд Сороса активно подкупает государственные структуры КР

И это у них может вполне получиться, если вновь не поднять общественное мнение внутри республики. Да и сами власти, если хотят усидеть, должны нейтрализовать влияние западных фондов и НПО, которые буквально опутали своими щупальцами весь госаппарат республики. Ведь трезвые голоса политиков уже раздаются. Так, заместитель председателя Партии Коммунистов Кыргызстана Ырысбек Тойбеков видит в активизации USAID и фонда Сороса прямое вмешательство во внутренние дела республики.

«Сегодня, такие международные организации как USAID и фонд Сороса проникли чуть ли не во все сферы жизни Кыргызстана. Они стали проводниками интересов иностранных держав. Особенно ярко это выражается в тенденции их работы в преддверии парламентских выборов. Через различного рода проекты деструктивные силы пытаются не только повлиять на принимаемые законы о выборах, но и на сам ход избирательного процесса. Подобные действия USAID и фонда Сороса являются ни чем иным, как вмешательством во внутренние дела Кыргызстана. Это недопустимо», – заявил политик.

Необходима просто политическая воля, чтобы остановить все эти «Есімде», «Полис Азия» и прочих ногайбаевых, которые, ведомые инструкторами из Киева, пытаются запустить процесс «украинизации» в Киргизии.