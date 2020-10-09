В Киргизии продолжается буза – теперь уже среди свергнувших власть оппозиционеров

09.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В Киргизии, где произошел очередной госпереворот, оппозиция раскололось – в стране созданы два альтернативных координационных совета, а кандидатов на место премьер-министра уже пять.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Бишкек переводится с киргизского как «мутовка для взбалтывания кумыса». Сложившаяся в Киргизии на четвертые сутки протестов ситуация как раз нуждается в такой мутовке: на пост премьера претендуют уже пять кандидатов, часть из них требует отставки президента, в то время как на юге проходят митинги сторонников действующего главы государства. Разболтать «политический кумыс» и вернуть ситуацию в легитимное поле мог бы только парламент, но депутаты уже третьи сутки никак не могут собрать кворум», – отмечается в статье.

Также указывается, что из пятерки кандидатов в кресло премьера больше всего сторонников успел завести политик из партии «Ата-Журт» Садыр Жапаров, которого в ночь на 6 октября митингующие освободили из тюрьмы. Примечательно, что на пресс-конференции 7 октября политик уже сидел с табличкой «премьер-министр», хотя необходимого голосования депутатов парламента и назначения еще не было, а 8 октября Жапаров пожаловался, что ему, как «премьеру», не дают войти в Белый дом и начать работать.

Кроме того, ссылаясь на местные источники, издание сообщает, что мэри Бишкека установили юрты, в которых разместят тех, кто будет охранять здания муниципалитетов от захватчиков, поскольку уже третью ночь с наступлением темноты к центральной площади приходят сотни мародеров, однако отпор им дают организованные дружинники.

Все остальные четверо кандидатов на должность премьера, кроме действующего вице-премьера Эркина Асрандиева, также собирают своих сторонников у различных госучреждений и не признают Жапарова в качестве главы правительства.

«В соцсетях накануне набрал большую популярность призыв #вернитеСуракматова — так горожане требовали появления мэра Бишкека, чтобы он положил конец мародерствам. И этот хештег сработал: написавший 6 октября заявление об отставке мэр Азиз Суракматов 8 октября заявил, что передумал и возвращается», – пишет газета.