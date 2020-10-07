В Киргизии произошел бунт компрадоров – Джангиров

07.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Очередной бунт в Киргизии может быть связан с внутриклановой борьбой внутри государства за контроль над финансовыми потоками.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, при этом ситуация в стране не должна отразиться на отношениях с Россией, поскольку Китай не имеет мощного влияния на Киргизию. При этом, РФ заинтересована в том, чтобы конфликт завершился как можно быстрее.

«События в Киргизии связаны с внутренней повесткой дня во многом. Я уже объяснял когда-то, что в Киргизии, в принципе, при всей их многоклановости, борьба идет между компрадорами, которые сидят на транзите афганских наркотиков дальше, вглубь и Средней Азии, и России, и между отечественным товаропроизводителем, который работает в Чуйской долине. Сейчас у власти представители национального чуйского капитала, которого выбивают сторонники Атамбаева – предыдущего президента, которые были компрадорами…

Сложно сказать, что это изменит для Китая – возможно, если придут сторонники Атамбаева к власти, отстранят сторонников Жээнбекова и какие-то будут перестановки, то возможно, как-то ослабится влияние Китая. Правда, он и при предыдущем пытался заходить, но вроде как усилился при этом президенте. С точки зрения России, Киргизии и деваться, кроме как под Китай, вариантов нет у Киргизии особо. Поэтому я думаю, что Россия особо вмешиваться не будет, хотя с другой стороны, в стране, которая входит и в ОДКБ, и в ЕарАзЭС, нужно, чтобы волнение закончилось как можно быстрее», – заявил Джангиров.