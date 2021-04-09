В Киргизии прозападные силы стремятся устроить очередную «цветную революцию»

09.04.2021, Москва, Айнур Курманов

В Киргизии чрезвычайно активизировались прозападные политические партии и многочисленные НПО, которые приготовились к массовым акциям протеста, приуроченным к референдуму по принятию новой уже президентской Конституции. Об опасности новой «цветной революции» заговорили многие СМИ и общественные деятели. Проблема в том, что на протяжении 30 лет американцы через сеть своих фондов свили настоящее гнездо подконтрольных организаций и изданий, которые серьезно влияют на внутреннюю политическую обстановку.

Настоящим пропагандистским орудием для Госдепа США стала «антикоррупционная кампания» против прокитайского олигарха Раймбека Матраимова, в отношении которого были даже введены персональные санкции. Вашингтон таким образом пытается обвинить и нынешние власти в связях с преступными сообществами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Руководитель киргизского аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов ответил на ряд вопросов ПолитНавигатора, прокомментировав нынешнюю ситуацию в республике, деятельность Вашингтона и прозападных партий в преддверии референдума по новой Конституции, который состоится 11 апреля.

К парламентским выборам 2020 года силами США в Киргизии был сформирован внушительный политический ресурс. Вашингтон делал ставку не только на партию «Реформа», но и на другие политические объединения – «Ата Мекен», «Социал-демократы», «Бир Бол». USAID выделило 2,5 миллиона долларов на парламентские выборы-2020. Часть из них была направлена на создание и деятельность общественного фонда «Общее дело». Все эти партии и дальше будут составлять пул прозападных объединений в КР или к ним присоединятся новые игроки к предстоящим парламентским выборам?

– Самая большая ошибка — думать, будто «Вашингтон» – это нечто однородное. Там тоже есть свои кланы и группы, которые преследуют совершенно противоположные цели. Если одной группе выгодны перевороты в Кыргызстане каждый год, грубо говоря, то второй они как раз не нужны, потому что в тишине им легче всего достичь своих стратегических целей. Свои люди у этих кланов есть везде — в политике, бизнесе, спецслужбах.

Безусловно, Вашингтон делает ставку на разные партии по принципу «Никто не складывает все яйца в одну корзину». Но к какому именно вашингтонскому клану принадлежат «Реформа», «Ата Мекен» или «Социал-демократы» с «Бир Болом» – непонятно. Косвенно можно лишь предполагать, что «Ата Мекен» против того клана, интересы которого в Кыргызстане, помимо своей основной миссии, представляет посол США Дональд Лу. Вспомним, что 5 апреля депутат от «Ата Мекена» Шайлообек Атазов заявил в Жогорку Кенеше буквально следующее: «Посол США в Кыргызстане Дональд Лу вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, ущемляет права наших граждан».

Правда проамериканские ресурсы, которые, видимо, играют на стороне клана Дональда Лу, вспомнили, что Атазов в прошлом году баллотировался в парламент по списку партии «Мекеним Кыргызстан», но — тем не менее. В противном случае придётся признать, что партийная дисциплина в «Ата Мекене» никуда не годится.

Сейчас я не буду говорить, что они могут сделать перед парламентскими выборами. Но логика подсказывает, что Вашингтону и Западу вообще нужно каким-то образом провести «зачистку» политического поля Кыргызстана от тех, кто за эти 10-20 лет сильно «засветился» на сотрудничестве с американцами, англичанами и так далее. Что касается новых людей, то их сейчас на стороне Запада довольно много — программы господина по имени Джордж Сорос и иже с ним за эти годы воспитали их достаточно много. Поэтому думается, проблем с кадрами у них не будет.

В период президентской предвыборной кампании посол США Дональд Лу не только выступал с жёсткой критикой по поводу конституционной реформы, но и подчёркивал своё неодобрение в адрес отдельных кандидатов. В связи с этим можно ли ожидать в апреле после проведения референдума по Конституции нового витка протестных выступлений со стороны борцов за «демократию» и раскачки политической ситуации?

– Поводов для общественного недовольства в Кыргызстане — более, чем достаточно. Сейчас пока трудно сказать, каким президентом будет Садыр Жапаров, но с предшественниками ему точно не повезло: на него навалилось всё, что они натворили в годы своих режимов. Сейчас он пытается разгрести то, что оставили после себя господа Акаев, Бакиев и так далее. А это — очень сложно. И если вдруг его свергнут — всякое может быть, то именно за грехи прежних правителей. Да, ситуацию будут нагнетать ещё больше и для Жапарова это станет проверкой на прочность.

– С чем, по вашему мнению, связана кампания Вашингтона по преследованию олигарха Райымбека Матраимова? Не является ли это попыткой американцев бросить тень одновременно и на Садыра Жапарова, ведь с Сооронбаем Жээнбековым это получилось?

– После изучения материалов, связанных с Матраимовым, остаётся вопрос: а что сказал бы Госдепартамент США, если бы этот господин не был связан с Китаем? С которым, по какому-то странному совпадению, у США практически одновременно с нападками на Матраимова началась торговая война?

Что касается Жапарова, то он, в отличие от Жээнбекова, никаких обязательств перед Матраимовым не имеет. Американцы это понимают, но на всякий случай предупредили Жапарова, чтобы он не смел его покрывать, если что.

– То, что Госдеп США увеличил размер вознаграждения за информацию об ОПГ Камчи Кольбаева до 5 млн долларов из той же оперы? Может из властей КР пытаются слепить образ покровителей бандитов и контрабандистов?

– Думается, сейчас властям Кыргызстана намекают, что они могут стать в будущем бандитами и контрабандистами, если не будут вести себя так, как нужно вашингтонским кланам.

– Сейчас перед руководством республики стоит остро вопрос внешней задолженности перед КНР. Нет ли сейчас соблазна взять кредит теперь у Запада для обслуживания данной задолженности? И как можно вообще решить данную проблему?

– Взять кредит для выплаты кредита или процентов по нему — это плохой способ. Потому, что он приведёт только к ещё большему увеличению долга. Впрочем, прочие известные способы выплаты внешнего долга — ничем не лучше. Теоретически, команда Жапарова может назвать внешний долг Кыргызстана «одиозным». Это — такой долг, который был пущен не на благоустройство государства, а на нужды, скажем так, представителей того или иного режима.

Но для этого команде Жапарова нужно будет доказать две вещи. Во-первых, то, что потребности, которые при Акаеве, Бакиеве, Отунбаевой, Атамбаеве и Жээнбекове власти Кыргызстана указывали в назначении кредитов, шли против интересов либо всего народа Кыргызстана, либо какой-то его части. Ну а во-вторых, Жапаров должен будет доказать, что заимодавцы в тот момент, когда давали Кыргызстану кредиты, прекрасно знали о том, куда они будут потрачены.

И если одиозность этого долга докажет международный трибунал, его, по идее, Кыргызстану должны будут списать. Работа здесь должна быть проведена колоссальная. Трудно сказать, хватит ли у Жапарова на неё политической воли, а у отечественных финансистов и юристов квалификации, а главное — смелости. Но такая необходимость назрела. Потому что все программы, на которые выделялись иностранные кредиты, в итоге оказались либо провальными, либо скандальными.

– Почему до сих пор не могут никак принять закон об НКО, который уже прошел первое чтение, и таким образом как-то ограничить деятельность многочисленных прозападных организаций и фондов в республике?

– Потому что как только начинают предлагать подобные законы, так называемое «гражданское общество» сразу запускает массовые кампании против их принятия. Потом подключаются разные международные организации, применяя порой откровенный шантаж. Ну а что делать властям, если они являются одними из самых крупных получателей грантов? Только идти на попятную. Потому что от иностранной помощи они отказаться не могут. Говорить в этом случае о соблюдении национальных интересов Кыргызстана не приходится.