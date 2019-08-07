В Киргизии спецназ арестовал экс-президента страны

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киргизский милицейский спецназ задержал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили сторонники бывшего лидера страны в соцсети.

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Как сообщает 24.kg, на территорию особняка Атамбаева в Кой-Таше недалеко от столицы вошли бойцы спецназа, имеющие цель взять его под стражу. Те пытались отстреливаться, по предварительным данным, резиновыми пулями.

