В Киргизию пора перебрасывать Росгвардию – Уралов

07.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Сформированный для пресечения потенциального разгула белорусских экстремистов резерв российских силовиков стоит перебросить в Киргизию, где произошел очередной государственный переворот.

Об этом в своем телеграм-канале, передает корресопндент «ПолитНавигатора», пишет российский политтехнолог, эксперт по постсоветскому пространству Семен Уралов.

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Он призывает не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии.

«В белорусском случае часть правящих элит сама наводнила госаппарат подполяками, грантоедами, притихшими националистами и русофобами. Вертикально-номенклатурная модель власти способствует тому, что наверх пробивается много поддакивающих ничтожеств. Давайте вспомним поздний СССР, который никакой ГКЧП уже не мог спасти.

Теперь же белорусская госпропаганда причитает – посмотрите на коварную Польшу. А чего на нее смотреть? Пока не вычистите госаппарат, не накажете виновных – Польша будет хороводить лидерами белорусского бунта. Тут и обсуждать нечего. Россия чем смогла – помогла. Дальше – сами. Как очиститесь, тогда и поговорим», – пишет Уралов.

В Белоруссии, по его словам, государство пытается залезть во все сферы и организовать тотальный контроль за обществом.

«Сделать это в условиях 21 века невозможно – поэтому применяются неэффективные методы провокаций, террора и произвола. Ничего хорошего для рядового гражданина в общем. А в Киргизии общество и государство настолько отчуждены, что все эти разборки граждане бы и не заметили. Однако, посыпалась система МВД – и это центральная проблема. Есть риск криминального передела бизнеса и погромов Поэтому граждане и собираются в отряды самообороны. В случае с Киргизией надо не о геополитике рассуждать, а отправлять туда резервы Росгвардии, которые собирались для помощи РБ», – считает эксперт.

Он говорит, что РФ плевать кто кого подвинет в Киргизии в этот раз, но нужна управляемая ситуация, порядок на улицах и гарантии для авиабазы в Канте и экономических активов.

«ФИО местных вождей могут меняться как угодно – на то и дана «незалежность» нашим союзникам. Если в Белоруссии протест «сдулся» – значит тоже необходимо предложить легитимной власти Киргизии переброску ОМОНа. Можно еще операми помочь – в КР сейчас всплеск рейдерских захватов. На поверхность повылазили всякие «смотрящие» и т.п», – пишет политтехнолог.

Он прогнозирует, что после захода в Киргизию Росгвардии «через неделю все угомонятся», пройдут перевыборы и зафиксируется новый баланс между кланами.

«Именно такого «миропорядка по-русски» для Киргизии нам и надо добиваться. Обращения легитимной власти и помощь Росгвардии. Если всплеск преступности будет сильным, то можно полк и на постоянной основе разместить – до момента полного конституционного компромисса. Простые жители Киргизии будут благодарны России за гарантии миропорядка», – резюмировал Уралов.