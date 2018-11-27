27.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Местная власть, Общество, Политика, Пропаганда, Скандал, Украина
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В Кировограде будут вывешивать бандеровские флаги – местная власть “подмахнула” Тягнибоку

В Кировограде (переименованном нынешним киевским режимом против воли жителей в Кропивницкий – Ред) местный городской совет решил вывешивать бандеровский красно-черный флаг в дни празднования памятных националистам дат.

Об этом в своем блоге сообщил глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, всего на Украине уже более двухсот местных советов приняли аналогичные решения. При этом, на Западной Украине этот процесс тормозится.

«Кропивницкий городской совет принял решение о постоянном (!) вывешивании красно-черного флага революционной бандеровской борьбы у зданий областного и городского советов, а также около госучреждений в дни дат национально-освободительной борьбы. Это уже 216 местный совет, который принял подобное решение. Несколько дней назад, кстати, проголосовал украинский горсовет Киевской области. Зато Снятинский городской совет (!!!!!) на Ивано-Франковщине провалил это решение. Это не впервые «большие патриоты» Западной Украины перестраховываются, потому что Путин нападет, а Европа не поймет», – заявил Тягнибок.

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