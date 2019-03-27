27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
В Кировограде гремят взрывы, в городе пожар
В центре Кировограда произошло четыре взрыва, которые слышали в нескольких районах города, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Жители микрорайона Коваливка сообщают, что после взрывов начался пожар вблизи улицы Киевской.
В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел в районе газовой заправки.
Сейчас в Коваливка погас свет. В соседних домах взрывной волной выбило окна.
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