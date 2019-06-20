В Кировограде похоронили погибшего на Донбассе командира украинских разведчиков

20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кировоградщина попрощалась с командиром разведывательного взвода 42 отдельного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. прапорщиком Павлом Тихоновым, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт Кировоградской облгосадминистрации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Гражданская панихида по погибшему состоялась в Свято-Благовещенском храме в г. Кропивницком. Траурная церемония на Аллее почетных захоронений Ривнянского кладбища. Попрощаться с воином пришли родственники, друзья, побратимы, военнослужащие, волонтеры, руководство области и города”, – отмечается в сообщении.

Сообщается, что Павел Тихонов принимал участие в боевых действиях в зоне проведения АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях. За время службы командир разведывательного взвода Павел Тихонов был награжден медалями и знаками отличия.

Погиб Тихонов в районе Донецкого аэропорта 17 июня 2019 года.