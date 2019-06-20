20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Кировограде похоронили погибшего на Донбассе командира украинских разведчиков

Кировоградщина попрощалась с командиром разведывательного взвода 42 отдельного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. прапорщиком Павлом Тихоновым, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт Кировоградской облгосадминистрации.

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“Гражданская панихида по погибшему состоялась в Свято-Благовещенском храме в г. Кропивницком. Траурная церемония на Аллее почетных захоронений Ривнянского кладбища. Попрощаться с воином пришли родственники, друзья, побратимы, военнослужащие, волонтеры, руководство области и города”, – отмечается в сообщении.

Сообщается, что Павел Тихонов принимал участие в боевых действиях в зоне проведения АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях. За время службы командир разведывательного взвода Павел Тихонов был награжден медалями и знаками отличия.

Погиб Тихонов в районе Донецкого аэропорта 17 июня 2019 года.

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