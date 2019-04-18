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18.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Молдова, Политика, Украина
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В Кишиневе арестован ополченец, воевавший в Донбассе

Ополченец, воевавший на Донбассе, задержан сегодня в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает сегодня сайт «Блокнот».

Арестованный доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Известно, что ему 32 года, он уроженец Тараклии, служил в национальной армии Республики Молдова.

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Мужчина был задержан после рейса из Москвы в Кишинев. При нем нашли несколько десятков тысяч в российских рублях, передает Publika.

Известно, что добровольцы из Молдавии воюют на Донбассе в составе интернациональной бригады «Пятнашка».

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