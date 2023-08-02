В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России

Алексей Логофет.  
02.08.2023 10:52
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Происшествия, Россия


2 августа около 6:00 утра мужчина за рулем автомобиля «Мерседес» протаранил ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе и скрылся с места происшествия.

Транспортное средство вскоре было обнаружено. Автомобиль двигался в сторону близлежащего к Кишинёву райцентра Страшены. Игнорируя требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, ударив по пути еще два автомобиля. К счастью, обошлось без жертв.


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Водитель был принудительно остановлен сотрудниками полиции на трассе в Страшенском районе, где в настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия.

О каких-либо политических мотивах действия хулигана ничего не сообщается. Впрочем, учитывая градус антироссийской истерии, развязанной властями Молдовы в последнее время, нет ничего удивительного, если будет установлено, что наезд на ворота посольства России был совершён по причинам ненависти.

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