В Кишиневе чудом обошлось без жертв

10.06.2019, Москва, Елена Острякова

Прогрессивная общественность Молдовы была в воскресенье не на шутку обеспокоена судьбой индюков, которых активисты, поддерживающие олигарха Влада Плахотнюка, бросили со связанными ногами через забор администрации президента. Пережившие стресс птицы какое-то время неподвижно лежали на каменных ступенях.

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Национальное общество защиты животных выступило с требованием наказать живодеров. По молдавскому законодательству за жестокое обращение с животными полагается до года тюрьмы.

К счастью, все индюки выжили. Сотрудники администрации президента передали их в зоопарк. Страна вздохнула с облегчением.

Инцидент с птицами стал самым ярким эпизодом «массовых протестов», организованных Владом Плахотнюка для защиты своей власти от объединившихся против него социалистов президента Додона и проевропейцев из блока ACUM.

Митинг, на котором олигарх толкнул обличительную речь, оказался не слишком многочисленным, хотя на него со всей страны свозили бюджетников.

Жарким может стать понедельник, поскольку президент Додон пригрозил вывести на улицы своих сторонников, а, значит, у титушек-спортсменов, разбивших палатки у всех министерств, появятся оппоненты.

Массовка Плахотнюка ночует в палатках, чтобы с утра пораньше не пустить на работу новых министров, утвержденных в субботу парламентом.

Бывший «хозяин Молдовы» новое правительство не признает, подконтрольный олигарху конституционный суд объявил его нелегитимным, а парламент распущенным.

Чтобы избежать столкновений, новый премьер-министр Майя Санду собирает своих министров на первое заседание в здании парламента.

Ситуация опасна тем, что полиция новую власть не признала и сохраняет верность Плахотнюку. Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции Молдовы Александр Пынзарь.

Поддержала новое правительство глава Гагаузии (самого пророссийского района Молдовы) Ирина Влах, а также власти самого маленького региона Молдовы Таркалии.

Однако руководители других регионов могут выступить за Плахотнюка, поскольку являются его ставленниками.

Однозначно поддерживают правительство Санду внешние партнеры. К США и России, правительства которых позитивно оценили создание правительства еще в субботу, добавился Евросоюз.

Комиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Хан и верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сделали совместное заявление.

«Европейский союз с одобрением принимает к сведению решения, принятые вчера парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правительственной коалиции. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации», – говорится в документе.

Чтобы ни делали люди завтра на улицах Кишинева, главное, чтобы они не мучили животных.