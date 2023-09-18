В Кишиневе Госдеп проведет мастер-класс по затыканию ртов неугодным

Алексей Логофет.  
18.09.2023 15:21
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, США, Цензура


Джеймс П. Рубин, специальный представитель Госдепартамента США и координатор Центра глобального взаимодействия США, посетит Молдову и Латвию 18-21 сентября, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Спецпосланник Джеймс Рубин проведёт в Кишинёве и Риге встречи с представителями правительств принимающих стран «для укрепления партнерства в противодействии дезинформации».

Джеймс П. Рубин, специальный представитель Госдепартамента США и координатор Центра глобального взаимодействия США, посетит...

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Он встретится и с представителями гражданского общества и независимых СМИ, чтобы обсудить их роль в противодействии манипулированию информацией со стороны иностранных государств, а также их попыткам использовать дезинформацию для подрыва демократии и национальной безопасности.

Иными словами, представитель американского Госдепа будет обучать страны бывшего СССР, как вводить цензуру и затыкать рты неугодным оппонентам. Сомнительно, что под манипулированием информацией со стороны иностранных государств Вашингтон имеет в виду «Радио Свобода», «Голос Америки», «Евроньюс» или «Дойче велле».

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