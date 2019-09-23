В Кишиневе надеются на скорый визит Путина

23.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин приедет в Молдову в следующем году, если удастся решить приднестровский вопрос.

Об этом молдавский президент Игорь Додон заявил в интервью газете «Коммерсант», опубликованном сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всегда рады и ждем Владимира Владимировича в Молдове, я думаю, что нам есть о чем пообщаться здесь. Но, мне кажется, для того, чтобы он прилетел, нужна четкая и какая-то прорывная повестка дня. Следующий год, согласно нашим договоренностям, будет Годом России в Молдове. Может быть, нам удастся убедить наших российских партнеров, чтобы состоялся рабочий визит. Было бы идеально, чтобы к тому моменту мы по каким-то направлениям достигли прогресса. Может быть, даже по важной для нас стратегически приднестровской проблеме. Я не говорю, что это будет, но это было бы хорошей повесткой дня», – сказал Додон.

Он в очередной раз высказался за то, что Приднестровье должно стать частью Молдовы и выразил надежду на то, что поддержка нынешней молдавской власти «большими игроками» будет способствовать быстрому урегулированию приднестровской проблемы.

В то же время Додон высказался в поддержку присутствия российских войск в Приднестровье даже после того, как будут утилизированы все боеприпасы, находящиеся на советских военных складах в Колбасне.

«По поводу утилизации и вывода российских войск, давайте скажем честно, нужно разделять проблему на две части. Есть российские миротворцы, которые выполняют свою работу, правильно все делают, и качественно. Благодаря им не было дестабилизации все эти годы, поэтому это нужно продолжить столько, сколько нужно будет, сколько стороны решат. То, что касается боеприпасов, если там их не станет, Россия будет принимать решение, что дальше делать», – заявил молдавский президент.

Российская сторона заявила о готовности вывезти вооружение со складов в Колбасне. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подготовительная работа займет чуть больше года.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии.

По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ограниченной группы российских войск ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.