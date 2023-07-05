В Кишиневе не отказываются от претензий на ряд украинских территорий

Олег Кравцов.  
05.07.2023 08:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Россия, Румыния, Украина


Официальная политика Румынии по отношению к Молдове нацелена на интеграцию этой страны в евроатлантические структуры.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

Официальная политика Румынии по отношению к Молдове нацелена на интеграцию этой страны в евроатлантические...

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У него поинтересовались, как далеко готов зайти Бухарест в плане интеграции интересов Молдавии в собственную политику, и обсуждается ли в политических кругах вопрос о возможном расширении Румынии за счет Молдавии.

«Для Румынии исторически присущи патерналистские чувства по отношению к Республике Молдова. При этом официальная политика Бухареста основывается на концепции «двух румынских государств» и нацелена на всемерную поддержку интеграции Молдавии в Евросоюз и НАТО», – сказал Кузьмин в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что нынешнему прозападному правительству в Кишиневе оказывается немалая финансово-экономическая помощь.

«Что касается румынских политических кругов, то в их радикально-националистическом, как здесь говорят, румыноунионистском сегменте, десятилетиями обсуждается идея возрождения «Великой (Большой) Румынии», и при этом выдвигаются претензии на ряд территорий (в том числе Северную Буковину, некоторые причерноморские земли современной Украины и не только)», – резюмировла посол.

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