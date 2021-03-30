В Кишиневе обосновались румынские радикалы. Что готовят последователи «Железной гвардии»

30.03.2021, Тирасполь, София Русу

В Молдове почти не замеченным прошло появление нового унионистского политформирования. Свое представительство в Кишиневе открыла румынская националистическая партия «Альянс за объединение всех румын» (AUR). Для этого была выбрана символичная дата – 27 марта, 103-я годовщина присоединения Бессарабии к Румынии.

Что за этим стоит, чем отличается эта политическая сила от других унионистских партий, численность которых в Молдове уже приближается к десятку?

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Напомним, унионистские силы заявляют, что добиваются воссоединения «единого румынского народа». В январе 2020 года пять из существующих в РМ унионистких сил (партия «Демократия дома», Либеральная партия, Национал-либеральная партия, партия «Объединение спасения Бессарабии» и Народная румынская партия) даже создали политическое движение Unirea («Объединение») и договорились сохранять свой союз вплоть до объединения Молдовы и Румынии.

Новая унионистская партия – это ответвление от аналогичной румынской партии, которая на выборах в декабре 2020 года прошла в румынский парламент с приличным результатом, взяв 33 места в парламенте и 14 мест в сенате.

Политолог Александр Кориненко, комментируя ситуацию «ПолитНавигатору», отмечает, что AUR – это партия правых популистов, которые набирают все больше симпатий среди румын, разочаровавшихся в традиционных политсилах. Члены AUR продвигают интересы румынского народа, защищают традиционные семейные ценности, критикуют Евросоюз за потребительское отношение к Румынии.

По сути же своей – это опасные радикалы и продолжатели традиций «Железной гвардии» и других действовавших между двумя мировыми войнами ультраправых партий, проповедовавших идеи однородного по составу румынского общества с депортацией этнических меньшинств, решение еврейского вопроса, говорит эксперт.

Буквально на днях активисты «Альянса за объединение румын» угрожали актрисе Государственного еврейского театра Румынии Майе Моргенштерн (она опубликовала электронное письмо с угрозами физической расправы), что показывает и их антисемитскую направленность, отметил Александр Кориненко.

Он подчеркнул, что это формирование отличается от других «крайним радикализмом и нетерпимостью». Эксперт напомнил, что действующим депутатом от этой партии является и ультраправый радикал и унионист Георге Симион, которому с 2018 года на пять лет запрещен въезд в Республику Молдова как человеку, являющемуся угрозой национальной безопасности.

«Пока население Молдовы никак не отреагировало на появление такой партии, все прошло незаметно. Думаю, что больший резонанс будет, когда они попробуют зарегистрировать свою партию в Агентстве государственных услуг. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает, и их уставу откажут в регистрации», – говорит политолог.

По его мнению, истинные цели унионистов – вовсе не в объединении двух государств: все намного прозаичнее.

«Унионизм – это просто бизнес: как у Кремля много башен, так у румынского парламента много коридоров, – отмечает Александр Кориненко. – Каждая унионистская сила в Молдове поддерживается определенными кураторами в Бухаресте, у каждой из которых свои источники финансирования и свои задачи в Молдове. Эти партии не приближают объединение с Румынией, самой Румынии не нужно это объединение. На унионизме зарабатывают хорошие деньги – как в Бухаресте, так и в Кишиневе. Румыны заинтересованы в том, чтобы существовало «второе румынское государство», в вытеснении влияния России и держать всегда Кишинев в орбите своего влияния. На объединение нет ни денег, ни, собственно говоря, желания. К тому же Бухарест пугает и проблема Приднестровья, а также Гагаузия, русскоязычное население и влияние Московского патриархата. Все это привело бы к политическому, экономическому, социальному и ментальному коллапсу подобного объединенного государства и поставило бы вопрос о его существовании. Это как перелить человеку кровь неподходящей группы – выживет ли он тогда?»

Молдавский telegram-канал «Гений Карпат» в связи с появлением новой партии пишет, что в стране «унионистов уже явно через край с учетом унионистского электората», при этом явных унионистов теснят «латентно-унионистские» партии – «либерал-демократы Влада Филата, народные европейцы Еуджена Стурза, «Демократическая альтернатива» Михая Годя, Pro Moldova Андриана Канду, Демократическая партия Павла Филипа, «Европу строим дома» Георге Кавкалюка, «Сила народа» Руслана Кодряну… Которым, в свою очередь, в спину дышат партии Андрея Нэстасе и Майи Санду».

Источник констатирует, что унионисты работают на дестабилизацию ситуации в Молдове, подрыв молдавской государственности.

«В 2001-2009 годах унионизм был формой антиправительственного протеста. В 2009 году вполне себе открытые унионисты пришли к власти, обещая золотые горы. В итоге Молдова получила десятилетие бездарного и коррумпированного правления, когда у правящей верхушки золотые горы уже не помещались в карманах, амбарах и подвалах, а людям давали убийство генпрокурором человека на незаконной охоте, торговлю оружием в обход эмбарго ООН, сдачу молдавских интересов по управлению Днестром, отмену результатов выборов, не устраивающих власти, изнасилование Конституции, развал железной дороги и, конечно же, кражу миллиарда.

Открытые унионисты себя показали вполне. Они дали именно то, что и обещали, – развал государства. Впрочем, ничего другого от них и не ожидали. И ничего другого они не умеют. Ибо ломать – не строить», – отмечает telegram-канал.