В Кишиневе очередной скандал из-за украинского флага

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Скандал с украинскими флагами произошел на концерте признанного иноагентом беглого российского рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) в Кишиневе.

Организовавшая мероприятие компания компании GNB заранее предупредила зрителей, что проносить на мероприятие какие-либо флаги запрещено. Однако украинцы под объявлением на сайте уже писали, что все рано придут с «прапорами».

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Они принялись доставать жовто-блакитные полотнища, когда Noize MC запел песню на украинском языке. Охрана начала отбирать флаги, и жестко отвечать, если «знаменосцы» оказывали сопротивление.

Тогда Noize остановил выступление и потребовал вернуть флаг Украины в зал. Зал начал скандировать «Нет войне!». После этого рэпер продолжил концерт. Он сам выехал за границу после начала СВО и регулярно демонстрирует украинский флаг.

Менеджер компании GNB Любовь Перчун пояснила журналистам, что запрет на флаги был введен давно по соображениям безопасности. «Это старое правило, так как раньше было несколько инцидентов. Люди на видео агрессивно пытались войти в помещение с флагом. Мы не можем проверять каждого человека физически, мы рассчитывали на здравый смысл. Как организаторы, мы политически независимы и работаем с различными артистами», — сказала Перчун.

Организатор антироссийских протестов в Кишиневе Диана Деревянко пояснила, что ее соратники взяли флаги с собой, так как «имели на это полное право».

«Правила мероприятия должны писаться в соответствии с законом, а не как кто хочет. У кого-то забрали флаги, кто-то смог пронести. Не только мы, достаточно много людей пронесли», – сказала Деревянко.

Это не первый скандал с украинским флагом за неделю в Молдове. Недавно на международных соревнования по латиноамериканским танцам украинская спортсменка Виктория Урсатий устроила скандал из-за того, что организаторы запретили ей выйти на церемонию открытия с украинским флагом.

Однако протоколом были предусмотрены только таблички с названием страны. Тогда пара устроила бойкот, за что была оштрафована и в итоге заняла последнее место.