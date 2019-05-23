В Кишиневе онижедети Плахотнюка нетрадиционно закошмарили еврооптимистов

23.05.2019, Москва, Елена Острякова

Группа неизвестных протестующих сорвала сегодня в центре Кишинева акцию проевропейского блока ACUM против повышения цен на бензин, дизтопливо и сельхозпродукцию.

Около 100 человек, собравшиеся на акцию, вяло скандировали «Долой мафию» перед зданием правительства, когда там неожиданно появилась большая группа подростков в марлевых повязках с лозунгами и дудками.

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Они стали выкрикивать оскорбления в адрес лидеров ACUM: «Майя Санду, будь мужчиной», «Настасе пидарас!», «Чем протестовать, лучше работайте». Подростков было больше и кричали они громче.

Полиция поначалу не разобралась, что это разные акции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В другой группе людей, все были уверены, что это те же люди, которые идут на протест. Министерство внутренних дел приняло все необходимые меры. Теперь все люди в безопасности, могут спокойно протестовать», – заявил полковник полиции Георге Кавкалюк.

Гражданский активист Михаил Багас признался в «Фейсбуке», что разочарован акцией, которую обе стороны использовали для собственного пиара.

«Одни кричали Жос Мафия, вторые Жос Майя Санду и Нэстасе. Этот балаган продолжался в течении часа, и стало понятно, что все уже забыли о бензине и картошке.. Пока одни кричали, вторые давали интервью и лайвы. По итогу все разошлись, радостно хлопая в ладошки, какие все молодцы, и одни, и другие – а нам оставили те же цены на бензин и на картошку», – написал Багас.

Дипломат Алексей Тулбуре убежден, что «онижедетей» проплатил олигарх «хозяин Молдовы» Влад Плахотнюк и видит в этом дурной знак на фоне продолжающегося в стране парламентского кризиса.

«Все ждали от Плахотнюка брифинга, а он организовал репетицию погрома. Пока репетицию. Пока без жертв. Наши несчастные оппозиционеры будут ждать пока их убивать начнут, или будут договариваться? На фоне всего этого бездействия оппозиции вызывает оторопь. Не думаю, что сегодня надо выходить на протесты. Нынешняя оппозиция исчерпала весь свой уличный протестный потенциал», – написал Тулбуре в «Фейсбуке».