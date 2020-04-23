В Кишиневе ошарашены: Полстраны смотрит российское ТВ

23.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Молдавские эксперты разошлись во мнении, кто станет победителем на предстоящих осенью выборах президента – считающийся пророссийским нынешний глава государства Игорь Додон или же прозападная экс-премьер Майя Санду.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Издание отмечает, что соцопросы, в центре которых были бы предстоящие президентские выборы, в Молдавии пока не публиковались, но недавнее исследование показало, что пророссийские социалисты — самая популярная партия в республике. Сейчас их рейтинг составляет 42% голосов, тогда как у партии «Действие и солидарность», которую возглавляет Санду – порядка 21%.

В 2016 году победу Додон победил Санду на выборах. В этот же раз, говорит бывший советник Санду Владислав Кульминский, победа будет за ней.

«Поддержка режима Додона сильно падает. Этот режим — старый «Запорожец», который пытаются залатать, написав на нем Mercedes, чтобы выдать за хороший автомобиль. Шансов удержаться у Додона немного», — уверяет Кульминский.

В свою очередь Андрей Попов из кишиневского Института стратегических инициатив с ним не согласен.

«Не вижу предпосылок того, что Додон — политический труп. Он раздражает процентов двадцать элит и людей с критическим мышлением. Но «Первый канал в Молдове» и НТВ смотрят полстраны. У него правительство со всеми вытекающими в виде силовиков и социального блока. У него структуры на местах. В 2016 году у социалистов было 56 мэров, а сегодня 200. Тогда они контролировали один район страны — сегодня два десятка районов. Мэр Кишинева — его человек», — сказал Попов.