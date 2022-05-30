В Кишиневе помитинговали в защиту арестанта Додона

30.05.2022  00:33 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика


Массовый протест против действующей власти, арестовавшей недавно бывшего президента Молдовы Игоря Додона, прошел в воскресенье в Кишиневе.

Порядка двух тысяч собравшихся скандировали «Долой американо-румынский режим Санду!»,  «Мы не сдадимся!», «Молдова!». Они держали в руках плакаты: «Не разрушайте страну, оставьте Молдову в покое!», «Остановите рост цен!», «Долой режим Санду!». Плакаты были жёлтого цвета, символизирующего правящую партию PAS (ПДС), и напоминали о невыполненных предвыборных обещаниях.


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Митинг был организован по принципу свободного микрофона. Смогли выступить и депутаты парламента, и простые пенсионеры.

«Позор власти, которая не позволяет людям прийти, чтобы высказать, как трудно жить с такими ценами. Они хотят поставить нас на колени. Я хочу передать режиму ПДС, что сегодня начало конца. Нужно будет, мы соберемся еще больше. Было бы идеально, если бы вы сегодня ушли в отставку сами и пришли компетентные люди и возглавили страну. Где хорошие времена, дорогое правительство? Долой Майю Санду! Долой режим ПДС!» — сказала учительница Алена Бричаг.

По завершению митинга его участники приняли резолюцию, в которой перечислили все экономические трудности, с которыми столкнулась Молдова.

«Хваленые выпускники Гарварда в правительстве вместо того, чтобы искать лучшие решения для народа, оживлять экономику и улучшать социальные условия, развивать инфраструктуру, пошли по другому пути. Они ввели цензуру в СМИ, запретили символы Победы, политически подчинили правосудие. Мы требуем отставки некомпетентных чиновников, которые поставили экономику на колени и оставили людей без социальной защиты», – говорится в тексте.

Вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча заявил, что протест продолжится. Он призвал все здоровые силы поддержать протесты и сформировать единый фронт для освобождения Молдовы от правящего ныне режима.

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