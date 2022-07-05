В Кишиневе появился серийный телефонный террорист «с русским акцентом»

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Второе за понедельник сообщение о минировании поступило к вечеру в аэропорт Кишинева. Персонал и пассажиры, находившиеся в здании, были эвакуированы, рейсы отменены.

От неизвестного лица было получено электронное письмо. Террорист требовал выплатить 50 тысяч российских рублей.

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Первое сообщение о минировании поступило утром. Неизвестный на румынском языке представился «террористом и русским психом», сообщив, что заложил 10 бомб. После проверки пограничной полиции оказалось, что сообщение ложное.

«Уверен, что террорист также потребует дать ему водку, черную икру и балалайку», – пошутил в ТГ-канале депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

Таким образом, политик намекнул – кому-то очень хочется, чтобы у телефонного террориста был именно «русский акцент».

В мае ложные звонки о минировании массово поступали в учреждения Приднестровья. Кроме того, в Интернете взламывались официальные сайты органов власти. В СМИ тогда появлялась информация о том, что ложные звонки и кибератаки производятся с территории Украины.