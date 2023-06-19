В Кишиневе появится памятник геям и лесбиянкам

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Традиционный гей-прайд в молдавской столице стал экзаменом для молдавской оппозиции, а также и для самих геев с лесбиянками, не удержавшихся от геополитических лозунгов.

Колонну гей-парада сопровождали депутаты правящей партии и иностранные дипломаты, а охранял полицейский спецназ с дубинками. После успешного ЛГБТ-марша участники обсуждают установку памятнику активистам гомосексуального движения в Кишиневе.

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Прошедший вчера в Кишиневе гей-парад уже 22-й по счету. Как и предыдущие, он прошел под аккомпанемент угроз противников ЛГБТ из числа молдавских политиков не допустить его проведения и обещаний посольства США содействовать организации и проведению гей-прайда. Пока аргументы американцев оказывались резоннее и реалистичнее, чем обещания местных консерваторов и «православных» политиков.

В этом году главной интригой было как отнесется к проведению марша ЛГБТ глава молдавской столицы Ион Чебан. В предыдущие годы, пока он состоял в Партии социалистов, он поддерживал общую партийную линию против гей-парадов и проникновения тлетворных западных ценностей в традиционалистское молдавское общество.

Однако в прошлом году Чебан вышел из Партии социалистов, при помощи которой победил на выборах мэра Кишинева в 2019 году, перешел на режим регулярных консультаций у посла США и даже съездил турне по Северной Каролине, завершившееся подписанием соглашения о сотрудничестве с Гринсборо.

Бывшие соратники по Партии социалистов призывали Чебана не допустить проведения гей-прайда. Председатель ПСРМ, экс-президент Игорь Додон призвал Чебана подписать «распоряжение примэрии о закрытии ремонта улицы Букурешть, по которой в воскресенье намерены пройти маршем представители ЛГБТ», если Ион Чебан хочет показать себя «большим патриотом и хранителем традиционных ценностей». Правда, в этом же интервью Додон поделился убежденностью, что «американцы не дадут Чебану запретить гей-парад».

Чебан действительно поступил так, как посоветовал его бывший партийный начальник, и объявил, что в воскресенье, в день марша ЛГБТ в Кишиневе, муниципальные рабочие будут на предназначавшейся для гей-парада улице проводить различные работы по облагораживанию зеленых насаждений. По этой причине мэрия запретила передвижение транспорта и объявила об ограничении личного перемещения по «ремонтируемой» улице.

«Нам не нужна пропаганда этих мероприятий. Я выступаю за защиту права на работу, учёбу и другие аспекты повседневной жизни, но без пропаганды этих псевдоценностей» – заявил мэр Ион Чебан и предложил геям с лесбиянками провести свой прайд в здании правительства или президентуры, открыто поддержавших идею гей-парада.

По факту всё вышло наоборот: запрет на проезд личного и общественного транспорта оказался на руку местному ЛГБТ движению, так как предоставил в распоряжение молдавских геев и лесбиянок всю проезжую часть одной из главных улиц в центре Кишинева. А на запрет градоначальника на личное перемещение по улице Букурешть наплевали все: от гомосексуалистов до посла США и депутатов правящей партии PAS.

Шедшие в колонне участники марша несли плакаты с благодарностями в адрес мэра Кишинева за принятые им накануне решения: «Shalom, @IvCeban!».

Как и в прошлом году, акция ЛГБТ в Кишиневе носила явный геополитический характер. Помимо радужных, над колонной развевались украинские флаги, участники несли транспаранты с лозунгами в поддержку воюющей Украины и антироссийскими заявлениями.

Поддержать гей-прайд вышел один из самых одиозных депутатов правящей партии Евгений Сенкевич. Молдавской общественности он известен как автор скандального законопроекта о запрете Дня Победы 9 мая.

Со своим ответом в этот же день выступили и противники марша ЛГБТ в Молдове. Организатором такой акции выступил близкий к молдавскому олигарху Илану Шору общественный активист Вячеслав Валько, собравший пару десятков человек. По странному стечению обстоятельств, собранный представителями Шора контрмитинг прошел несколькими кварталами дальше, и с самими геями и лесбиянками никак не пересекался к явному удовольствию полиции.

Сотрудников правоохранительных органов в этот день в Кишинев руководство МВД нагнало с лихвой. Большая часть полицейских охраняла и сопровождала сам гей-прайд, тогда как другая значительная часть фиксировала контрпротест Шора и Валько в другой части городского центра и пресекала провокации. Последних, впрочем, почти не было.

В завершение успешно прошедшего марша ЛГБТ участники приступили к обсуждению как увековечить память одного из пионеров гей-движения в Молдове, создателя первой организации по защите прав сексуальных меньшинств в РМ, Алексея Марчкова.

«Все это произошло благодаря смелости, упорству, труду, бесстрашию и какому-то колоссальному упрямству в том числе одного человека — создателя организации» – заметили с трибуны организаторы сегодняшнего гей-прайда.

Станет Кишинев первым после Нью-Йорка городом с памятником или мемориалом активистам ЛГБТ пока неизвестно, но вряд ли это обсуждение в предвыборный год началось без ведома или зачина присутствовавшего на параде посла США Кента Д. Логсдона.