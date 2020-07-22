В Кишиневе произошла массовая драка армян и азербайджанцев
В Кишиневе произошли стычки между азербайджанцами и армянами.
Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Конгресс азербайджанцев Молдовы провел сегодня манифестацию, призванную поддержать вооруженные силы Азербайджана.
Акция проходила у посольства Армении в Молдове. Все выступления были только на азербайджанском, поэтому их содержания никто не понял.
К месту пришли и представители армянской общины. Между ними возникли стычки. Азербайджанцы и армяне начали драться и вырывать друг у друга флаги. В конфликт вмешалась полиция. Представителей двух общин удалось разнять. Обращалась к ним полиция по-русски.
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