22.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Происшествия, Сюжет дня
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В Кишиневе произошла массовая драка армян и азербайджанцев


В Кишиневе произошли стычки между азербайджанцами и армянами.

Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конгресс азербайджанцев Молдовы провел сегодня манифестацию, призванную поддержать вооруженные силы Азербайджана.

Акция проходила у посольства Армении в Молдове. Все выступления были только на азербайджанском, поэтому их содержания никто не понял.

К месту пришли и представители армянской общины. Между ними возникли стычки. Азербайджанцы и армяне начали драться и вырывать друг у друга флаги. В конфликт вмешалась полиция. Представителей двух общин удалось разнять. Обращалась к ним полиция по-русски.


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