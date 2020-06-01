01.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Происшествия, Россия
Просмотров:

В Кишиневе произошли столкновения боевиков-националистов с полицией


Столкновение так называемых «ветеранов российско-молдавской войны» с полицией произошло в воскресенье в центре Кишинева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участники агрессии против Приднестровья проводят акцию второе воскресенье подряд. Организаторы согласовали как место мероприятия главную площадь молдавской столицы, но «ветераны» попытались также заблокировать улицу перед парламентом и вступили в силовое противостояние с правоохранителями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Впрочем, порядок был быстро восстановлен.

Молдавские журналисты, наблюдавшие за акцией, отмечают, что она была направлена не только против президента и правительства, но и носила откровенный русофобский характер.  Звучали призыв «дать отпор империи», то есть, не допустить, чтобы Молдова взяла кредит у РФ.

Президента Владимира Путина «ветераны» называли нецензурными ругательствами – так же, как украинские майданщики. Участники протестов вообще призывали брать пример с Украины – бросать чиновников в урны и обливать зеленкой.

Самой большой загадкой мероприятия стал человек, завернувшийся во флаг Швеции. Видимо флагов Румынии, под которыми обычно выступают «ветераны», на всех не хватило.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть