В Кишиневе произошли столкновения боевиков-националистов с полицией

01.06.2020, Москва, Елена Острякова

Столкновение так называемых «ветеранов российско-молдавской войны» с полицией произошло в воскресенье в центре Кишинева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участники агрессии против Приднестровья проводят акцию второе воскресенье подряд. Организаторы согласовали как место мероприятия главную площадь молдавской столицы, но «ветераны» попытались также заблокировать улицу перед парламентом и вступили в силовое противостояние с правоохранителями.

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Впрочем, порядок был быстро восстановлен.

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Молдавские журналисты, наблюдавшие за акцией, отмечают, что она была направлена не только против президента и правительства, но и носила откровенный русофобский характер. Звучали призыв «дать отпор империи», то есть, не допустить, чтобы Молдова взяла кредит у РФ.

Президента Владимира Путина «ветераны» называли нецензурными ругательствами – так же, как украинские майданщики. Участники протестов вообще призывали брать пример с Украины – бросать чиновников в урны и обливать зеленкой.

Самой большой загадкой мероприятия стал человек, завернувшийся во флаг Швеции. Видимо флагов Румынии, под которыми обычно выступают «ветераны», на всех не хватило.